Это – террор: Россия украла на оккупированных территориях Украины сотни тысяч тонн зерна

Россия проводит на временно оккупированных территориях продовольственный террор. Она уже украла сотни тысяч тонн зерна – и вероятность того, что украдет и оставшееся, высока. Всего же в этих регионах Украина запасла около 1,5 млн тонн зерна, оценочная стоимость которого составляет сотни миллионов долларов.

Об этом в эфире телемарафона сообщил заместитель министра агарной политики Тарас Высоцкий. Он подчеркнул, что это зерно должно было пойти на многие нужды Украины. В частности, на:

посевные работы;

производства муки для выпекания хлеба.

"Существует большой риск, что это все будет украдено и вывезено в Россию", – отметил замминистра.

При этом он подчеркнул: оккупанты вывозят из Украины не только зерно, но и овощи. "Это – террор. Либо воруют, либо разрешают проводить посевную с условием, что урожай будет бесплатно отдан", – рассказал Высоцкий.

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Ранее о желании Кремля спровоцировать голод в Украине заявила и уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. По ее словам, Россия хочет не только в повторить голодомор Украине, но и вызвать голод во всем мире.

"Для этого она вывозит зерно с территорий временно оккупированных Херсонской и Запорожской областей, что является нарушением ст. 55 Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время войны", – отметила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, развязанная Россией война против Украины обрекает на голод 1,7 млрд человек во всем мире. А ее последствия вызовут "бедность такого масштаба, какого не было уже на протяжении десятилетий".