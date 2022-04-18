Развязанная Россией война обрекает на голод 1,7 млрд человек, – генсек ООН

Развязанная Россией война против Украины обрекает на голод 1,7 млрд человек во всем мире. А ее последствия вызовут "бедность такого масштаба, какого не было уже на протяжении десятилетий".

Об этом в своей статье, обнародованной в нескольких мировых СМИ, пишет генсек ООН Антониу Гутерреш. Заверив, что в ООН "видят трагедию, которая происходит в Украине", он подчеркнул: война уже начала "тихую атаку на развивающийся мир".

"За пределами Украины, вне поля зрения средств массовой информации, война стала тихой атакой на развивающийся мир. Кризис может погрузить до 1,7 миллиарда человек, более одной пятой человечества, в нищету и голод в масштабах, невиданных десятилетиями", – сказал генсек ООН.

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Он подчеркнул: проблема в том, что Украина и РФ являются мировыми лидерами в производстве зерновых. В частности, они обеспечивают:

30% мирового объема пшеницы и ячменя, "импортируемой в 45 африканских и наименее развитых стран";

пятую часть кукурузы;

а также более половины подсолнечного масла.

"Зерновые из этих двух стран кормят самых бедных и уязвимых людей в мире. Однако война мешает фермерам заботиться о посевах, закрывает порты, блокирует экспорт зерна, нарушает цепочки поставок и вызывает резкий рост цен", – подчеркнул Гутерреш.

При этом он выразил мнение, что мир должен так же поддерживать "потенциальных жертв этой войны" за пределами Украины, как ее саму. А также посетовал, что не видит этой поддержки.

"Хотя большая часть мира солидарна с народом Украины, мы пока не видим такой поддержки для 1,7 миллиарда других потенциальных жертв этой войны", – отметил Гутерреш и попросил мировое сообщество "объединить свой голос и поддержать призыв ООН к миру".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в марте 2022 года, на фоне развязанной Россией войны против Украины, мировые цены на продовольствие выросли на 12,6%. Таким образом, мировые цены на продовольствие достигли наиболее высокой отметки за последние 32 года.