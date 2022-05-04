Россия пыталась продать Египту 27 тыс. тонн украденного у Украины зерна

Россия пыталась продать Египту украденное в Украине зерно. Для этого во временно оккупированном Крыму было погружено 27 тыс. тонн зерна на судно "Матрос Позынич". Однако Египет отказался покупать краденное зерно, поэтому россияне отправились с ним в Ливан и Сирию.

Об этом сообщили на "Миротворце". Там отметили: "Матрос Позынич" входит в подсанкционную "Объединенную судостроительную корпорацию".

Информацию о попытках РФ продать украденное у Украины зерно в комментарии ЭП подтвердили и в правительстве Украины. Там отметили, что разорение временно захваченных населенных пунктов на Херсонщине, вывоз оттуда зерна и сельскохозяйственной техники, подрывает не только продовольственную безопасность Украины, но и значительную часть мира, зависимую от украинского продовольствия.

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"По нашей информации, российская сторона направила судно с зерном, украденным на юге Украины, в сторону Ливана и Сирии. МИД уже обратился в ливанские и сирийские органы, чтобы они арестовали украденный груз, если российский сухогруз зайдет в их порты. Держим эту ситуацию на особом контроле", – приводит издание слова спикера МИД Олега Николенко.

Ранее же заместитель министра агарной политики Тарас Высоцкий рассказал, что Россия проводит на временно оккупированных территориях продовольственный террор. По его словам, она уже украла сотни тысяч тонн зерна – и вероятность того, что украдет и оставшееся, высока.

Всего же в этих регионах Украина запасла около 1,5 млн тонн зерна, оценочная стоимость которого составляет сотни миллионов долларов. Это зерно должно было пойти на многие нужды Украины. В частности, на:

посевные работы;

производства муки для выпекания хлеба.

"Существует большой риск, что это все будет украдено и вывезено в Россию", – отметил замминистра.

При этом он подчеркнул: оккупанты вывозят из Украины не только зерно, но и овощи. "Это – террор. Либо воруют, либо разрешают проводить посевную с условием, что урожай будет бесплатно отдан", – рассказал Высоцкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, развязанная Россией война против Украины обрекает на голод 1,7 млрд человек во всем мире. А ее последствия вызовут "бедность такого масштаба, какого не было уже на протяжении десятилетий".