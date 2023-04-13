Происходящие в США процессы "обвалили" цены на нефть – Reuters
Нефть на мировых рынках подешевела. По состоянию на 03:52 по Гринвичу, фьючерсы марки Brent снизились в цене на 20 центов – до 87,13 долларов за баррель. Нефть марки West Texas Intermediate (WTI) – на 15 центов, до 83,11 долларов за баррель. Причина – беспокойство инвесторов по поводу возможной рецессии в США.
Об этом сообщает Reuters. Там отметили: также беспокойство вызывает возможное проседание спроса на фоне все той же потенциальной рецессии.
"Разговоры о возможной рецессии в США продолжают ставить под сомнение перспективы спроса на нефть. Которые уже нивелируются ужесточившимися условиями предложения", – говорится в материале.
При этом подчеркивается: в Федеральной резервной системе США (ФРС) же прогнозируют, что рецессия таки произойдет. Однако:
- она будет умеренной;
- ожидать ее стоит в конце 2023 года.
В то же время, отмечается, администрация президента США Байдена планирует в скором времени пополнить Стратегический нефтяной резерв страны. При чем сделать это там намерены при достаточно низких ценах.
В Индии блокируют платежи за российскую нефть
Тем временем, второй по размерам активов государственный банк Индии – Bank of Baroda – начал блокировать платежи за российскую нефть, если цена сырья превышает 60 долларов за баррель. Таким образом, Индия фактически присоединилась к введенному странами ЕС и G7 потолку цен на российскую нефть.
Важно, что после введения западных санкций Индия стала для РФ крупнейшим рынком сбыта нефти. В марте именно эта страна купила 70% от проданного количества Urals – основного экспортного сорта российской нефти.
Как сообщал OBOZREVATEL, России в целом все сложнее искать покупателей на свое сырье. К примеру, Польша разорвала последний контракт на поставку российской нефти.
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