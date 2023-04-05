В Индии заработал потолок цен на нефть из России: госбанк блокирует платежи – Reuters

Второй по размерам активов государственный банк Индии – Bank of Baroda – начал блокировать платежи за российскую нефть, если цена сырья превышает $60 за баррель. Таким образом, Индия фактически присоединилась к введенному странами ЕС и G7 потолку цен на российскую нефть.

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Об этом пишет Reuters. По словам трех источников, государственный банк сообщил нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), что не будет производить оплату за российские баррели, купленные по цене выше предельной.

По данным агентства, некоторые индийские НПЗ использовали Bank of Baroda, чтобы покупать российское сырье через ОАЭ с оплатой в дирхамах. Именно такие сделки проходили по ценам выше $60 за баррель.

После введения западных санкций Индия стала для РФ крупнейшим рынком сбыта нефти. В марте именно эта страна купила 70% от проданного количества Urals – основного экспортного сорта российской нефти.

До полномасштабного вторжения России в Украину индийские нефтепереработчики редко покупали нефть в России из-за высоких транспортных расходов. Теперь же Индия скупает российское сырье с крупным дисконтом. Поэтому, несмотря на "дружественные" отношения с РФ, стране выгодно максимально "сбивать" цены на российскую нефть.

Напомним, потолок цен на нефть установлен на уровне $60 за баррель. Ограничение для сырой нефти вступило в силу 5 декабря, а 5 февраля мера распространилась и на нефтепродукты ($100 за баррель для дизтоплива, $45 – для мазута).

Как сообщал OBOZREVATEL, России в целом все сложнее искать покупателей на свое сырье. К примеру, Польша разорвала последний контракт на поставку российской нефти.

При этом страны-производители нефти ОПЕК+ объявили о дальнейшем сокращении добычи нефти примерно на 1,16 млн баррелей в день. И это решение может поднять доходы России от продажи нефти.

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