Польская нефтеперерабатывающая компания Orlen расторгла последний контракт на поставку сырой нефти с российской компанией "Татнефть". Это произошло несколько дней назад.

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Об этом заявил глава компании Orlen Даниэль Обайтек в эфире телеканала Polsat. "Было два соглашения. Мы все время сокращали объемы закупки", – отметил он.

Обайтек добавил, что один контракт с "Роснефтью" истек еще в январе, его польская компания не продлила. "Второй контракт – с "Татнефтью". После визита президента США Джо Байдена, когда нефть перестала поступать, у нас возник спор, чтобы расторгнуть контракт. На этом основании мы расторгли этот контракт без штрафных санкций", – сказал он.

Глава Orlen пояснил, что в условиях контракта было то, что если в период определенного времени нефть не будет поставляться, компания имела право расторгнуть контракт. Благодаря этому Orlen не платила дважды за непоставленную нефть.

Напомним, в конце февраля российская нефть перестала поставляться по трубопроводу "Дружба" в Польшу. Это считали ответом Кремля на 10-й пакет санкций Европейского Союза (ЕС). В Orlen сообщили, что ответственность за приостановку отгрузки сырья несет российская сторона.

PKN Orlen – это крупнейшая польская нефтеперерабатывающая компания, занимающаяся добычей, переработкой и продажей нефти и бензина в Польше, Чехии, Германии и странах Балтии.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, страны-производители нефти ОПЕК+ объявили о дальнейшем сокращении добычи нефти примерно на 1,16 млн баррелей в день. Это решение может поднять доходы страны-террориста России от продажи нефти.

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