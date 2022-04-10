Новые санкции и никакого бизнеса в России: в Финляндии озвучили жесткую позицию

Финляндия готова к новым санкциям против России, а также призывает все европейские компании к выходу с российского рынка. При этом рост цен на электроэнергию в этой стране не станет причиной отказа от санкций, ведь их главная цель – остановить кровавую войну, которую развязала Россия.

Об этом заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин в интервью Yle Ykkösaamu. "Все западные компании должны прекратить свою деятельность из России", – сказала Марин.

Рост цен из-за введения энергетических санкций против РФ – это та уступка, на которую цивилизованные страны должны пойти ради того, чтобы прекратить войну. Ведь каждый день в Украине погибают люди.

"45 дней войны – это на 45 дней больше, чем нужно. Россия ведет бесчестную войну, жестокую и бесчеловечную, и она должна прекратиться... Мы должны быть готовы пожертвовать собственный комфорт ради этого", – подчеркнула Марин.

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По ее словам, вопрос о потенциальном вступлении Финляндии в НАТО будет рассмотрен до начала лета и решения будут приняты на основании этого анализа. Перед подачей заявления о членстве в альянсе необходимо получить необходимые гарантии безопасности, считает Марин.

Как сообщал OBOZREVATEL, Евросоюз 8 апреля ввел пятый пакет санкций против России. Среди прочего, он предусматривает блокировку поставок российского угля – это стало первым энергетическим эмбарго в отношении РФ. Куда более болезненный для российской экономики запрет на закупки нефти и газа остается предметом обсуждений и дискуссий.

В Польше уже заявили, что если ЕС в ближайшие месяцы не введет эмбарго на поставки российских энергоресурсов, Польша сделает это сама. Таким образом страна хочет подать пример другим государствам ЕС.