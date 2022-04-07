В Финляндии свыше 90% офицеров поддерживают вступление страны в НАТО: результаты соцопроса

В Финляндии 91% офицеров поддерживают вступление страны в НАТО. Об этом свидетельствуют результаты опроса финской Ассоциации офицеров.

Как пишет Yle, последняя представляет собой профсоюз, в который входят практически все офицеры армии страны. Она регулярно проводит опросы среди военных, в том числе касающиеся вступления в НАТО.

Уровень поддержки вступления Финляндии в НАТО среди офицеров был, как правило, выше, чем в целом по стране, но в последние месяцы произошел перелом.

Так, опрос, который Ассоциация провела в ноябре 2021 года, показал, что за присоединение к Альянсу выступают 65% офицеров. Однако по результатам нового опроса этот показатель вырос до 91%.

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Кроме того, треть участников опроса заявили, что их отношение к Альянсу изменилось за последний год.

"Из-за войны в Украине ожидалось, что поддержка вступления в НАТО возрастет. В предыдущих опросах российская угроза рассматривалась как самая большая из всех, поэтому сейчас вопрос членства в НАТО становится все более актуальным. Безусловно, офицеры думают больше о военных действиях, нежели о политическом решении", – объяснил председатель Ассоциации офицеров Финляндии подполковник Вилле Виита.

По его словам, финские военные уверены в обороноспособности государства, но считают, что Североатлантический Альянс только укрепит ее.

Опрос отправили по электронной почте примерно 6 тысячам офицеров, ответили на него примерно 2,2 тысячи человек. По данным ассоциации, эта цифра типична для подобных опросов, и результат в целом соответствует мнению офицеров Финляндии.

Как сообщал OBOZREVATEL, после вторжения РФ в Украину Финляндия переменила свою нейтральную позицию, решив помочь нашей стране оружием и боеприпасами. Такое решение в стране приняли в первые дни войны против Украины.