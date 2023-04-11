Начался дефицит, цены будут расти: в России проблемы с тарой для алкоголя

В России начался дефицит пробок из пробкового дуба – вместо них там теперь намерены использовать алюминиевые закрутки. Причина же дефицита – санкции:единственным источником пробок для РФ являются Турция и Египет, которые продают их на 20-30% дороже, чем другие страны Европы ранее. В конечном итоге уже в скором времени это приведет к удорожанию вин в российских магазинах.

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"Винные эксперты и вовсе отметили, что скоро бутылки с пробками перейдут в разряд "верхнего ценового сегмента" – и особенно это скажется на винах с долгой выдержкой. Для обычных же сортов будут использовать пластиковые пробки или алюминиевые винты", – рассказали росСМИ.

Кроме того, отмечается, на фоне санкций в РФ дубовые бочки для выдержки вин меняют на алюминиевые, что приводит к потере напитками ароматов и вкуса. А части производителей вообще не хватает бутылок с хорошим стеклом.

Замена не полноценная

В свою очередь глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснил: алюминиевые винтовые закрутки не является полноценной заменой пробкам. Ведь:

"алюминиевый винт" выдерживает максимум 3-3,5 атмосферы;

в стандартной бутылке "игристого" емкостью 0,75 литра давление составляет 6 атмосфер.

"Россия на собственном населении попытается доказать, что "законы импортозамещения" имеют большую силу, чем законы физики", – отметил он.

Путин признал, что санкции бьют по экономике России

Тем временем, президент России Владимир Путин признал, что введенные против страны санкции действуют. По его словам, уже в скором времени экономика РФ испытает негативное влияние ограничений. Хотя еще совсем недавно хозяин Кремля уверял, Россия только выиграла от разрыва связей с Западом.

"Нужно повысить эффективность нашей экономики, обеспечить технологический, кадровый и финансовый суверенитет. Действовать нужно быстро – поскольку введенные против российской экономики нелегитимные ограничения в среднесрочной перспективе могут негативно на ней отразиться", – сказал Путин.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия существенно увеличила расходы на войну против Украины. Они уже составляют три пятых госбюджета страны-агрессора, угрожая существованию российской экономики как таковой. Ее развал уже активно обсуждают мировые медиа.

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