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Экономика РФ начинает разваливаться из-за расходов на войну: стало известно, сколько тратит режим Путина

Ксения Капустинская
Mакроэкономика
2 минуты
6,5 т.
Россия переживает дефицит бюджета, но все больше денег из казны идет на войну

Россия существенно увеличила расходы на войну против Украины. Они уже составляют три пятых госбюджета страны-агрессора, угрожая существованию российской экономики как таковой. Ее развал уже активно обсуждают мировые медиа.

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"И на этот раз – это не погружение в фантазии неких экспертов, а анализ закрытых цифр федерального бюджета Московии", – сообщил в своем Telegram-канале "Орестократия" шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар. Он приводит самые главные подсчеты.

Bloomberg посчитал, что расходы Кремля на войну возрастут на 43% от официально запланированных. Так, на войну заложили $65 млрд из $143 млрд, предусмотренных на содержание силового блока РФ.

"Это очень мало, поскольку, по оценкам Forbes, каждый месяц "денацификации Украины" обходится Кремлю $12 млрд. То есть только на боевые действия нужно $144 млрд, и это без учета восстановления потерь военной техники, изготовления новых ракет и т. д." , – комментирует Орест Сохар.

Из этих расчетов также следует, что $78 млрд тратится на ФСБ, ФСО, Росгвардию, полицию и других силовиков ($143 млрд общих расходов "минус" в $65 млрд на войну). При этом дыра между официальными и реальными расходами часто финансируется из тайных статей бюджета, которые суммарно составляют 25%, или $95 млрд.

В целом федеральный бюджет РФ составляет $379,5 млрд. "Общий чек на "национальную оборону" математически составить трудно (из-за чрезмерной засекреченности), но он никак не может быть менее $222 млрд ($144 млрд расходов на войну + $78 млрд на содержание полицейско-фсбешного режима). Сюда входит только финансирование базовых потребностей тоталитарного государства: ведение войны и содержание", – подсчитал Орест Сохар.

Иными словами, если СМИ приводят корректные цифры, то выходит, что РФ тратит на войну с Украиной 3/5 своего бюджета. При этом доходы России уменьшились, а внебюджетные "заначки" истощаются. "Поэтому и растет нагрузка на официальную казну", – говорится в сообщении.

Еще больше изданий не приводят конкретных подсчетов, но дают общую оценку экономической ситуации в РФ. К примеру, в WSJ прямо пишут, что экономика России начинает разваливаться.

"Несмотря на устойчивость России в краткосрочной перспективе, долгосрочная картина мрачная: Москва будет гораздо более закрытой и чрезмерно зависимой от Китая", – отмечает издание. Также оно подчеркивает: нехватка государственных доходов России указывает на дилемму – Владимиру Путину все труднее совмещать раздутые военные расходы с социальными статьями.

"Мы все ожидаем побед на фронте, но экономическая война против РФ тоже приносит свои результаты, приближая нашу победу. Ни один серьезный аналитик не говорит о "крахе московитской экономики через 2-3 недели", но в то же время ни один сознательный человек не прогнозирует способность бункерного режима держаться годами. Иран и Северная Корея здесь не могут быть аргументом, поскольку ни одна из них не ведет полномасштабную войну", – резюмировал Орест Сохар.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Офиса президента Украины, санкции уже влияют на Россию. Так, в 2022 году было зафиксировано ухудшение ключевых макроэкономических показателей РФ : падение ВВП, рост уровня инфляции и безработицы, сокращение объемов инвестиций.

Тем не менее, подчеркивают в ОП, пространство для усиления ограничений есть. Реализация этого, в конечном счете, может привести к тому, что 2023 год станет переломным в экономическом влиянии на страну-агрессора.

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