Экономика РФ начинает разваливаться из-за расходов на войну: стало известно, сколько тратит режим Путина

Россия существенно увеличила расходы на войну против Украины. Они уже составляют три пятых госбюджета страны-агрессора, угрожая существованию российской экономики как таковой. Ее развал уже активно обсуждают мировые медиа.

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"И на этот раз – это не погружение в фантазии неких экспертов, а анализ закрытых цифр федерального бюджета Московии", – сообщил в своем Telegram-канале "Орестократия" шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар. Он приводит самые главные подсчеты.

Bloomberg посчитал, что расходы Кремля на войну возрастут на 43% от официально запланированных. Так, на войну заложили $65 млрд из $143 млрд, предусмотренных на содержание силового блока РФ.

"Это очень мало, поскольку, по оценкам Forbes, каждый месяц "денацификации Украины" обходится Кремлю $12 млрд. То есть только на боевые действия нужно $144 млрд, и это без учета восстановления потерь военной техники, изготовления новых ракет и т. д." , – комментирует Орест Сохар.

Из этих расчетов также следует, что $78 млрд тратится на ФСБ, ФСО, Росгвардию, полицию и других силовиков ($143 млрд общих расходов "минус" в $65 млрд на войну). При этом дыра между официальными и реальными расходами часто финансируется из тайных статей бюджета, которые суммарно составляют 25%, или $95 млрд.

В целом федеральный бюджет РФ составляет $379,5 млрд. "Общий чек на "национальную оборону" математически составить трудно (из-за чрезмерной засекреченности), но он никак не может быть менее $222 млрд ($144 млрд расходов на войну + $78 млрд на содержание полицейско-фсбешного режима). Сюда входит только финансирование базовых потребностей тоталитарного государства: ведение войны и содержание", – подсчитал Орест Сохар.

Иными словами, если СМИ приводят корректные цифры, то выходит, что РФ тратит на войну с Украиной 3/5 своего бюджета. При этом доходы России уменьшились, а внебюджетные "заначки" истощаются. "Поэтому и растет нагрузка на официальную казну", – говорится в сообщении.

Еще больше изданий не приводят конкретных подсчетов, но дают общую оценку экономической ситуации в РФ. К примеру, в WSJ прямо пишут, что экономика России начинает разваливаться.

"Несмотря на устойчивость России в краткосрочной перспективе, долгосрочная картина мрачная: Москва будет гораздо более закрытой и чрезмерно зависимой от Китая", – отмечает издание. Также оно подчеркивает: нехватка государственных доходов России указывает на дилемму – Владимиру Путину все труднее совмещать раздутые военные расходы с социальными статьями.

"Мы все ожидаем побед на фронте, но экономическая война против РФ тоже приносит свои результаты, приближая нашу победу. Ни один серьезный аналитик не говорит о "крахе московитской экономики через 2-3 недели", но в то же время ни один сознательный человек не прогнозирует способность бункерного режима держаться годами. Иран и Северная Корея здесь не могут быть аргументом, поскольку ни одна из них не ведет полномасштабную войну", – резюмировал Орест Сохар.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Офиса президента Украины, санкции уже влияют на Россию. Так, в 2022 году было зафиксировано ухудшение ключевых макроэкономических показателей РФ : падение ВВП, рост уровня инфляции и безработицы, сокращение объемов инвестиций.

Тем не менее, подчеркивают в ОП, пространство для усиления ограничений есть. Реализация этого, в конечном счете, может привести к тому, что 2023 год станет переломным в экономическом влиянии на страну-агрессора.

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