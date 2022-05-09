"Мы добились прогресса": глава Еврокомиссии обсудила с властями Венгрии эмбарго на российскую нефть

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 9 мая обсудила с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном введение ЕС эмбарго на российскую нефть. Она заявила, что стороны "добились прогресса, но необходима дальнейшая работа". Стоит указать, что именно из-за Венгрии евроблок все еще не ввел шестой пакет санкций против страны-террориста.

"Вечерняя дискуссия с премьер-министром Виктором Орбаном помогла прояснить вопросы, связанные с санкциями и энергетической безопасностью. Мы добились прогресса, но необходима дальнейшая работа. Я созову венчурный фонд с региональными игроками для укрепления регионального сотрудничества в области нефтяной инфраструктуры", – написала фон дер Ляйен в своем Twitter.

Сегодня днем, 9 мая, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не будет голосовать за введение санкций ЕС против России. Он сказал, что это "проблема для страны и она не содержит предложения по решению".

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Сийярто также добавил, что Венгрия до сих пор поддерживала пять пакетов санкций ЕС против страны-агрессора, но указал, что "красная линия должна гарантировать безопасность энергоснабжения в Венгрии". Об этом сообщает Heti Világgazdaság.

Ранее советница министра энергетики Украины Лана Зеркаль заявила, что заявления Венгрии о том, что она не выживет без российских поставок нефти, не имеют ничего общего с реальностью. Доказательством этого является то, что когда в 2019 году РФ уже останавливала нефтепровод "Дружба", по которому она попадает в страну, "не произошло никакой катастрофы и поставки осуществлялись через другой нефтепровод". Поэтому на самом деле, Венгрия зависит не от российской нефти, а от "сладких" цен, на которые, "как на метадон", Кремль "подсадил" руководство страны.

Об этом она написала у себя в Facebook. Зеркаль отметила: подобные заявления Венгрии стоит воспринимать исключительно как попытку выбить из ЕС большую компенсацию за согласие на нефтяное эмбарго.

OBOZREVATEL сообщал ранее, что венгерское правительство выступает против санкций в отношении страны-террориста, потому что финансово зависит от Кремля. Так, Будапешт саботирует отключения от системы платежей SWIFT самого крупного российского финучреждения Сбербанка. Как выяснили западные СМИ, в этом банке открыты счета венгерских компаний, которые реализуют совместные венгерско-российские проекты.