Глава МИД Венгрии заявил, что страна продолжит блокировать введение новых санкций ЕС против России

Венгрия не изменила свое мнение и не будет голосовать за введение санкций ЕС против России, включая отказ на импорт нефти. Как заявил 9 мая министр иностранных дел государства Петер Сийярто, это "проблема для страны и она не содержит предложения по решению".

Он также сказал, что Венгрия до сих пор поддерживала пять пакетов санкций ЕС против страны-агрессора, но указал, что "красная линия должна гарантировать безопасность энергоснабжения в Венгрии". Об этом сообщает Heti Világgazdaság.

Сийярто отметил, что для энергоснабжения нужны источники нефти и газа, а также трубопроводы, которые будут доставлять их. Он добавил, что географическое положение страны, транспортные пути, расположение и наличие месторождений нефти и газа определяют надежность энергоснабжения Венгрии.

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По словам министра, принятие брюссельского пакета санкций взвинтит цены на бензин дизельное топливо в стране, а переключение НПЗ (нефтеперерабатывающих заводов) обойдется в сотни миллионов форинтов.

Напомним, встреча 27 послов ЕС завершилась вчера, 8 мая, без соглашения о новых ограничений против государства-террориста. По словам людей, знакомых с ходом переговоров, Венгрия продолжила блокировку предложения евроблока о запрете на импорт российской нефти. Члены Европейского Союза продолжат переговоры касательно введения эмбарго на нефть из РФ в ближайшие дни.

Предложение ЕС направлено на запрет сырой нефти в течение следующих шести месяцев, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники. Союз предложил Венгрии и Словакии отсрочку по введениям санкций до конца 2024-го, Чехии – до июня того же года, поскольку они сильно зависят от российской нефти.

Как сообщал OBOZREVATEL, советница министра энергетики Украины Лана Зеркаль заявила, что заявления Венгрии о том, что она не выживет без российских поставок нефти, не имеют ничего общего с реальностью. Доказательством этого является то, что когда в 2019 году РФ уже останавливала нефтепровод "Дружба", по которому она попадает в страну, "не произошло никакой катастрофы и поставки осуществлялись через другой нефтепровод". Поэтому на самом деле, Венгрия зависит не от российской нефти, а от "сладких" цен, на которые, "как на метадон", Кремль "подсадил" руководство страны.