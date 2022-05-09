Венгрия просто торгуется: Зеркаль об истинных целях блокирования страной эмбарго на российскую нефть

Заявления Венгрии о том, что она не выживет без российских поставок нефти, не имеют ничего общего с реальностью. Доказательством этого является то, что когда в 2019 году РФ уже останавливала нефтепровод "Дружба", по которому она попадает в страну, "не произошло никакой катастрофы и поставки осуществлялись через другой нефтепровод". Поэтому подобные заявления Венгрии стоит воспринимать исключительно как попытку выбить из ЕС большую компенсацию за согласие на нефтяное эмбарго.

Об этом у себя в Facebook написала советница министра энергетики Лана Зеркаль. Она отметила: на самом деле, Венгрия зависит не от российской нефти, а от "сладких" цен, на которые Кремль "подсадил" руководство страны.

"Венгры просто торгуются – пытаются выбить у Европейской комиссии компенсацию за потерянные прибыли и решить вопрос доступа к "ковидным" деньгам. Ведь на самом деле зависят их политики не от нефти, а от сладких цен, на которые россияне их подсадили, как на методон", – отметила Зеркаль.

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При этом она подчеркнула: "исключения" в эмбарго, требуемые в правительстве Орбана, могут развалить структуру всех энергетических санкций. Ведь если "дать возможность убежать от них Венгрии, то договориться об общем отказе от российского газа будет еще труднее".

"Однако Орбана легко перекупить. Такие политики не работают за идею, а благополучие его страны все же зависит от ЕС. Кроме того, для Европейской комиссии это уже вопрос не только безопасности, а управляемости блока", – отметила Зеркаль.

Впрочем, заметила она, в отличие от Венгрии, большая часть Европы понимает, какова цена российских энергоносителей. И именно поэтому планирует от них избавиться не только для помощи Украине. "Это уже вопрос европейской безопасности", – отметила советник министра.

Она подчеркнула: возможные санкции против российской нефти вызвали большую волну сопротивления в Кремле. Потому, что для него это "необратимая потеря рынка и крупнейшей статьи прибыли".

"Поэтому Путин задействовал против принятия санкций возможный "арсенал", пытаясь остановить поражение. Инструменты старые и простые – деньги и ложь проплаченных "экспертов и аналитиков", – резюмировала Зеркаль.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что лидеры стран "Большой семерки" заявили о намерении отказаться от российской нефти. Делать это, правда, они будут постепенно.