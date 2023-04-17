Цены на нефть "обвалились": сколько стоят основные марки ресурса

Мировые цены на нефть снизились. По состоянию на 10:18 по Гринвичу фьючерсы марки Brent подешевели на 13 центов – до 86,18 доллара/баррель. Марка West Texas Intermediate (WTI) же подешевела на 19 центов – до 82,33 доллара/баррель.

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Об этом сообщает Reuters. В целом же, отмечается, ситуация на рынку стабильная. Причиной же этого аналитики называют ситуацию, сложившуюся в Китае.

"Ожидается, что публикация данных о валовом внутреннем продукте (ВВП) Китая за первый квартал на этой неделе позитивно повлияет на цены на сырьевые товары. Более того, Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что именно на них будет приходиться большая часть роста спроса в 2023 году", – говорится в сообщении.

Тем не менее, подчеркивается, в МЭА также предупредили, что заявленное странами ОПЕК+ сокращение добычи ресурса может привести к усилению его дефицита. По прогнозам, это может произойти уже во второй половине 2023 года.

Главных последствий же этого, отмечается, может быть 2. Это негативное влияние на:

потребителей;

глобальное экономическое восстановление.

Доходы России от продажи нефти обвалились

Тем временем, Россия стала меньше зарабатывать на продаже своей нефти. Так, несмотря на то, что в марте-2023 страна экспортировала рекордное количество ресурса со времен пандемии COVID-19, ее доходы от этого сократились почти вдвое (по сравнению с предыдущим годом).

Как отмечают аналитики Bloomberg, это является следствием введенных нефтяного эмбарго и потолка цен на ресурс РФ. "Санкции со стороны стран G7 заставили Россию искать альтернативные рынки на Ближнем Востоке и в Латинской Америке, а также расширять поставки в Азию. Однако потолок цен, введенный G7, дал новым клиентам возможность просить скидки", – объяснили они.

При этом, подчеркивается, в настоящее время РФ также терпит неудачу в попытках ответить Западу на ограничения против ее нефти – прежде всего, за счет сокращения добычи ресурса и, как следствие, уменьшения общего предложения на рынке. Так:

ранее Россия угрожала сократить в марте добычу ресурса на 500 тыс. баррелей/сутки;

однако на деле этот показатель составил лишь 290 тыс. баррелей/сутки.

Причиной же этого, отмечается, скорее всего стали поставки на новые рынки сбыта. Где российский ресурс, напоминается, покупают со значительными скидками.

Как сообщал OBOZREVATEL, России в целом все сложнее искать покупателей на свое сырье. К примеру, Польша разорвала последний контракт на поставку российской нефти.

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