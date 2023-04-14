Доходы России от продажи нефти обвалились – Bloomberg

Несмотря на то, что в марте-2023 Россия экспортировала рекордное количество нефти со времен пандемии COVID-19, ее доходы от этого сократились почти вдвое (по сравнению с предыдущим годом). Это является следствием введенных нефтяного эмбарго и потолка цен на ресурс РФ.

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Об этом сообщает Bloomberg. Отмечается, что в марте:

ежедневный экспорт российской нефти в среднем составлял 8,1 млн баррелей.

"Это самый высокий показатель с апреля 2020 года. К такому результату привели скидки на нефть, которые привлекают трейдеров, готовых идти на риск работы с Россией", – объясняют аналитики.

Экспортная выручка РФ достигла 12,7 млрд долларов. Что на 43% ниже, чем годом ранее.

"Санкции со стороны стран G7 заставили Россию искать альтернативные рынки на Ближнем Востоке и в Латинской Америке, а также расширять поставки в Азию. Однако потолок цен, введенный G7, дал новым клиентам возможность просить скидки. ...Средневзвешенная же экспортная цена на российскую нефть составила 50,67 долларов/баррель при лимите в 60 долларов/баррель. Это также почти на 2 доллара/баррель ниже, чем было в феврале", – говорится в материале.

При этом, подчеркивается, в настоящее время РФ также терпит неудачу в попытках ответить Западу на ограничения против ее нефти – прежде всего, за счет сокращения добычи ресурса и, как следствие, уменьшения общего предложения на рынке. Так:

ранее Россия угрожала сократить в марте добычу ресурса на 500 тыс. баррелей/сутки;

однако на деле этот показатель составил лишь 290 тыс. баррелей/сутки.

Причиной же этого, отмечается, скорее всего стали поставки на новые рынки сбыта. Где российский ресурс, напоминается, покупают со значительными скидками.

Как сообщал OBOZREVATEL, России в целом все сложнее искать покупателей на свое сырье. К примеру, Польша разорвала последний контракт на поставку российской нефти.

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