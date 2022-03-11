Канада отказалась от нефти из России и расширила список санкций

Канада отказалась импортировать российскую нефть, поддержав нефтяное эмбарго. Запрет распространится и на ввоз продуктов переработки нефти (например, авиационного или автомобильного топлива) из РФ. Будут расширены и санкции против россиян.

Об этом сообщило агентство ANI News. Поставки уже заказанных партий нефти и топлива из РФ будут завершены, но новых закупок не последует.

При этом, как отметил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, это государство пока не сможет компенсировать текущие поставки нефти и газа из России в Европу. Предполагается, что Канада будет работать над этим вопросом.

Кроме нефтяного эмбарго, Канада вводит санкции в отношении пяти российских граждан и 32 оборонных и производственных предприятий. В список подсанкционных, в частности, попали известные российские олигархи Роман Абрамовичи Алишер Усманов и глава российской избирательной комиссии Элла Памфилова.

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Нефть является важнейшей статьей российского экспорта. Кроме того, доходы от ее продажи поступают в специальный государственный фонд – ФНБ, из которого Кремль финансирует те проекты, которые считает нужными.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее:

США ввели энергетическое эмбарго и запретили закупки нефти, газа и угля из РФ (с 8 марта);

Австралия перестанет импортировать российскую нефть с 25 апреля – к этой дате будут доставлены все закупленные ранее объемы, новые заказы остановлены с 11 марта;

Великобритания заявила об отказе от российской нефти уже до конца года;

ЕС рассматривает планы снижения импорта энергоресурсов;

британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell объявила об отказе от российской нефти и газа;

британская BP больше не будет заключать новые сделки на покупку российских нефти и газа; так же поступит итальянская Eni.

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