США ввели нефтяное эмбарго против России: Байден огласил решение

США ввели нефтяное эмбарго России 8 марта. Штаты не будут покупать нефть и газ из РФ. При этом на американском рынке доля российских энергоресурсов составляют всего 7-8%.

Об этом президент США Джо Байден заявил во время своего обращения 8 марта. Видео транслировал канал "Голос Америки". "Мы запрещаем весь импорт нефти. Российская нефть не будет импортироваться. Эта санкция имеет мощную двупартийную поддержку", – сказал Байден.

Такую же норму принять в ЕС будет сложно, так как Европа зависит от российских энергоресурсов, в том числе и нефти. Для введения нефтяного эмбарго европейским странам нужно больше времени.

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Законопроект уже разработан

США разработали закон, запрещающий импорт российской нефти в страну. Ключевые законодатели объявили о двухпартийной структуре, по которой Палата представителей США может проголосовать уже в среду.

Этот законопроект может быть рассмотрен в ближайшее время. В случае его одобрения он поступит на подпись Байдену. Около 7 процентов нефти, потребляемой в стране, импортируется из России.

Российскую нефть можно заменить

The Washington Post cообщает о том, что американские власти уже начали переговоры с Венесуэлой для того, чтобы ослабить санкции против них. Им могут разрешить продавать нефтепродукты для того, чтобы компенсировать отсутствие на рынке российской нефти.

В короткие сроки на 1,5 млн баррелей может нарастить добыча Иран, на 1 млн баррелей Венесуэла и на 2,5 млн баррелей другие страны ОПЕК. Что останется России – покажут уже ближайшие две недели. В РФ от ренты на нефть и газ зависело в отдельные годы от 50% до 70% доходов Федерального бюджета.

Сегодня ситуация выглядит так, что РФ сама в ближайшие недели будет просить квоты для своей нефти на мировом рынке. Из-за ее "токсичности" с начала войны с ней отказываются сотрудничать практически все мировые трейдеры, а банки отказываются производить расчеты.

Россия повторила судьбу Ирана

В случае введения нефтяного эмбарго Россия фактически повторит судьбу Ирана. Президент РФ Владимир Путин развязал полномасштабную войну против Украины, в результате разрушил экономику собственной страны.

О намерении ввести эмбарго Байден впервые заявил во время своего обращения еще неделю назад, которое транслировалось VOA. Таким образом, Россия шаг за шагом повторяет судьбу Ирана: из ее территории уходят крупнейшие компании, санкции обрезают ее от западных рынков. Нефтяное эмбарго РФ против Ирана привели за несколько лет к падению уровню добычи с 4 млн до 2 млн баррелей в сутки.

Если такую судьбу повторит РФ, то она может потерять около 60 млрд долларов экспортной выручки. "Америка возглавляет эти усилия. Мы высвобождаем из резервов во всем мире 60 млрд баррелей нефти, в том числе США – 30 млрд. Это поможет сдержать цены на горючее в мире и внутри США", – сказал Байден.