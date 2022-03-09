Европа разработала план по отказу от нефти, газа и угля из России

Европа планирует полностью отказаться от импорта угля, нефти и газа из России до 2030 г. За это время страны ЕС должны сократить потребление газа на 155 млрд куб. м в год. Именно столько составлял импорт из РФ в 2021 году.

Об этом говорится в плане REPowerEU по кардинальному уменьшению энергозависимости, который обнародовала Еврокомиссия.

В ЕК отметили, что в 2021 г. 45% импорта газа в ЕС приходилось на Россию. Также в 2021 г. РФ была крупнейшим импортером нефти в ЕС с долей 27% и угля – 46% По данным ЕК, страны ЕС в рамках нового плана смогут сократить зависимость от поставок газа из РФ на 67% (ок 100 млрд куб. м) уже до конца 2022 года.

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Международное энергетическое агентство (МЭА), в которое входят правительства 31 страны, тоже разработало план по достижению Европой энергонезависимости. Согласно ему, ЕС может сократить зависимость от российского газа на 30% всего за год. Для этого там прелагают:

Не возобновлять газовые контракты с РФ и заменить их на контракты с другими поставщиками. Нынешний контракт с "Газпромом" на импорт более 1 млрд кубометров в год истекает в конце года.

Увеличит внутреннюю добычу газа и импорт из нероссийских источников, в том числе из Азербайджана и Норвегии, увеличить импорт сжиженного природного газа (СПГ).

Увеличить импорт биогаза и биометана, а также водорода.

Увеличить запасы газа и держать их на высоком уровне.

Ускорить развитие отрасли возобновляемой энергетики.

Сохранить в полном объеме существующие ядерные и биоэнергетические электростанции.

Ускорить смену газовых бойлеров на тепловые насосы.

Ускорить программы повышения энергоэффективности заводов и фабрик.

Попросить общественность "прикрутить" отопление. Снижение температуры во всех домах на 1 градус позволит сэкономить 10 млрд куб. м газа.

К слову, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал жителей Европы снижать потребление энергии на индивидуальном уровне – для снижения общей зависимости от газа из России.

"Мы должны перерезать пуповину, которая соединяет нас с Россией, прекратить финансовые потоки.... Это требует макроэкономических, технических мер, но и граждане должны меньше использовать систему отопления. Нужны индивидуальные усилия для снижения потребления газа. Это так же, как снижать потребление воды во время засухи или надевать маску во время пандемии коронавируса", – объяснил Боррель.

Как сообщал OBOZREVATEL, США ввели нефтяное эмбарго в отношении России 8 марта. Штаты не будут покупать нефть и газ из РФ. При этом на американском рынке доля российских энергоресурсов составляют всего 7-8%.

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