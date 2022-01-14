Европа в кризисе: хранилища газа пустеют, а тарифы на коммуналку стремительно растут

На фоне энергетического кризиса Европа уже к середине зимы отобрала из хранилищ больше половины запасенного в них газа. Цены на голубое топливо на европейском рынке колеблются в районе $1000 за тыс. кубометров, это почти вшестеро больше, чем год назад. От кризиса снова страдают европейские потребители – в Италии стали повышать даже "фиксированные" тарифы, а британцам прочат рост платежек на 300-400%.

По информации Gas Infrastructure Europe за 12 января (это последние данные), запасы газа в подземных хранилищах Европы составили 49,33%. Для сравнения: в прошлом году в ту же дату ПХГ были заполнены на 65,19%, а в 2020-м – на 82,99%.

Нынешнее обострение дефицита газа в Европе во многом связано с тем, что российский "Газпром" с 21 декабря прекратил прокачку по газопроводу "Ямал – Европа". С тех пор "труба" работает в реверсном режиме и качает топливо из Германии в Польшу.

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Тем не менее рыночные цены на газ пока далеки от рекордных $2000 за тыс. куб. м, которые фиксировались в октябре и декабре. С этим Европе помогла погода: оттепель позволила тратить меньше топлива, а сильные ветра увеличили производство энергии на ветряных электростанциях.

По данным биржи ICE Futures, 14 января газ в Европе торгуется по $1133 за тыс. кубометров, или 94 евро за МВт-час. Это более чем в пять раз превышает прошлогодние цены.

Европейцы платят за коммуналку все больше

Тысячи британских семей уже сталкиваются с огромным увеличением счетов за электричество и отопление – до 3700 фунтов стерлингов (140 тыс. грн) в год, то есть в среднем около 310 фунтов стерлингов (11,5 тыс. грн) в месяц. При этом, по информации CNN, счета за электроэнергию могут взлететь более чем на 300-400% в течение нескольких недель.

Кроме того, британцы начали сталкиваться с внезапными отключениями электричества. За это им обещают компенсации в размере около 60 фунтов стерлингов (2,2 тыс. грн), пишет The Sun.

В Италии без учета бюджетной поддержки расходы на газ в 2022 году вырастут на 61%, на электричество – на 45%, сообщает QUOTIDIANO. Однако в стране активно внедряют государственную помощь. Так, сумма платежей для средней семьи без поддержки выросла бы на 100 евро в месяц. Но благодаря выделению 3,8 млрд евро из бюджета страны повышение составит "всего" 65 евро в месяц.

При этом растут даже те тарифы, которые изначально были зафиксированы на несколько лет. Поставщики просто разрывают контракты с потребителями, чтобы установить новые цены, сообщила La Repubblica.

"Энергетический рынок находится в полном смятении из-за рекордно высоких цен. Многие из нас думают, что находятся в безопасности только потому, что зафиксировали цену на год или два. Однако фактически операторы могут в любое время изменить договор", – отмечает издание.

Для этого энергооператору достаточно лишь заранее (обычно за 3 месяца) предупредить клиента. Чаще всего в такой практике прибегают небольшие поставщики, которые сильнее всех страдают из-за энергетического кризиса.

Наряду с рекордной инфляцией это больно бьет по кошелькам европейцев. В декабре 2021 года цены в ЕС выросли на 5%. Такой показатель был зафиксирован впервые с момента создания единой евровалюты более двух десятилетий назад.

Страдают не только бытовые потребители, но и промышленность. Например, некоторые заводы во Франции были вынуждены сократить объемы производства или вовсе остановиься, чтобы справиться с ростом цен.

Компания Nyrstar, которая занимается производством металлов и лидирует на рынке цинка и свинца в мире, планирует приостановить работу на своем французском заводе в конце января. А Aluminium Dunkerque Industries France и румынский производитель удобрений Azomures сократили производство.

Что в Украине?

На бытовые тарифы для украинцев взлетевшие цены на газ пока не влияют – стоимость газа для населения зафиксирована на уровне около 8 грн/кубометр. Однако "заморозка" тарифов действует только до конца отопительного сезона. Уже с 1 мая 2022 года украинцев будут ждать новые цены на газ.

Какими именно будут новые тарифы, точно неизвестно. Однако, как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире ICTV, цены снова зафиксируют на год – до конца апреля 2023 года. При этом Шмыгаль признал: цена на газ для населения Украины в следующем году будет зависеть от стоимости газа на мировом рынке.

Тем не менее, рекордные цены на газ уже ударили по кошелькам украинцев – взлетели цены на продукты. Дело в том, что промышленность, в отличие от населения, закупает газ по рыночным ценам.

В итоге это прямо влияет на себестоимость товаров. Как подсчитали в Кабмине, основные продукты заметно подорожали за год. Например, гречка – на 23,8%, сахар – 34,9%, подсолнечное масло – 48%.

Как сообщал OBOZREVATEL, в связи с резким подорожанием в Украине ввели госрегулирование цен на 11 продуктов. Теперь для "социальных" товаров запрещается устанавливать торговую наценку свыше 10%.