В Украине ввели государственное регулирование цен на 11 продуктов: список

В Украине расширили список продуктов, цены на которые регулирует государство. В него, кроме хлеба, внесли также сахар, гречку, подсолнечное масло, макароны и т.д. Теперь подорожание этих товаров должны не только заранее декларировать, но им также запрещается устанавливать торговую наценку свыше 10%.

Такая норма предусмотрена постановленим Кабинета министров. Документ приняли на заседании 12 января, которое транслировалось в YouTube.

Наценка теперь будет регулироваться на такие продукты:

батон;

ржано-пшеничный хлеб;

гречаная крупа;

сахар-песок;

пшеничная мука высшего сорта;

макаронные изделия украинского производства (вермишень из муки высшего сорта);

пастеризованное молоко жирностью 2,5% (в пленке);

подсолнечное масло;

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куриные яйца категории С1;

мясо птицы (куриная тушка);

сливочное масло жирностью 72,5%.

Кроме того, Кабинет министров обязал ежедневно проверять цены на социально важные продукты, лекарства, а также бензин. В этот список вошло куда больше товаров, чем в уже существующий список госрегулирования.

Зачем это сделали и поможет ли?

Продукты в Украине стремительно дорожают из-за рекордных цен на газ. Пока население платит за голубое топливо по фиксированной цене около 8 грн/куб, предприятия должны отдавать за кубометр от 35 до 50 грн.

Это напрямую сказывается на себестоимости товаров. Ведь голубое топливо используется для сушки зерна, обогрева теплиц, работы промышленных печей и так далее. В результате, как подсчитали в Кабмине основные продукты за год подорожали очень заметно:

гречана крупа – на 23,8% (+8,9 грн);

сахар – 34,9% (+7,3 грн);

пшеничная мука – 15,4% (+1,96 грн);

макаронные изделия – 18,4% (+3,72 грн);

молоко – 9,2% (+2,36 грн);

подсолнечное масло – 48% (+20,25 грн);

яйца – 11,5% (+3,15 грн);

мясо птицы – 26,9% (+15,06 грн);

сливочное масло – 12,3% (+5,46 грн).

В Верховной Раде, к слову, уже заговорили о законодательном возврате госрегулирования цен на продукты. Соответствующий законопроект №6374 уже зарегистрировали в парламенте.

Ранее государственное регулирование цен уже действовало в Украине с 1996 по 2017 год, но было отменено. Тогда первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов заявил: удалось выявить, что госрегулирование неэффективно и не сдерживает рост цен. Поэтому его полностью отменили "за ненадобностью".

В пояснительной записке к законопроекту №6374 говорится, что после отмены госрегулирования в 2017 году цены на продукты питания существенно выросли. По словам автора законопроекта, нардепа от "Слуги народа" Дмитрия Соломчука, стоимость некоторых из этих продуктов увеличивалась на прилавках на 50-70% ежегодно, притом, что себестоимость так существенно не росла.

При этом Соломчук считает, что от госрегулирования отказались, чтобы убрать преимущество украинского производителя перед импортными товарами на нашем рынке, а на самом деле идея эффективная. Поэтому нардеп предлагает закрепить регулирование цен в законе, чтобы его было невозможно отменить в угоду чьим-то интересам.

"Закон всегда имеет большую силу, чем постановление Кабмина. Потому мы решили зафиксировать это на законодательном уровне, чтобы госрегулирование действовало независимо от того, кто в правительстве", – прокомментировал нардеп.

Впрочем, по мнению экономиста и финансового аналитика Алексея Куща, госрегулирование в Украине работать не будет, ведь ранее эта практика проявила себя не очень хорошо. "Существует масса схем, с помощью которых через дополнительные услуги (стоимость упаковки или еще что-то) можно обойти наценки", – уверен эксперт.

По его словам, до 2017-го практически никто не контролировал, как эти соблюдаются правила ценообразования. Также были примеры, когда "социальные" товары просто пропадали из торговых сетей.

"Такая ситуация была во время дефицита гречки 2011-го. Тогда ее привезли из Китая, но сразу раскупили в официальных торговых сетях. После гречка появилась на черном рынке, но без контроля наценки, в два-три раза дороже, чем должна была стоить официально", – говорит Кущ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине ввели и другие механизмы ограничения цен на социально важные продукты. Это также "скидки" на газ для производителей. "Газовые льготы" распространяются на предприятия, которые производят пшеничную муку, пастеризованное молоко, подсолнечное масло, ржано-пшеничный хлеб, курятину и яйца.