США и Европа страдают от роста цен: инфляция побила рекорды за несколько десятилетий

В декабре 2021 года были зафиксированы рекордные за несколько десятилетий показатели инфляции в США и Европе. Так цены на товары и услуги в Штатах увеличились на 7% (в годовом исчислении). Это самый высокий показатель с 1982 года.

Об этом сообщило министерство труда США. В свою очередь, DW отмечает, что случившее не стало неожиданностью, поскольку экономисты ожидали подобного развития событий.

"Эксперты объясняют происходящее дефицитом сырья и материалов из-за пандемии коронавируса. А также высокими ценами на энергоносители", – объяснили аналитики.

Также сообщается, что Федеральный резерв намерен уже к марту отказаться от скупки облигаций для поддержки экономики. "Некоторые члены Федерального резерва дали понять, что первое повышение базовой процентной ставки произойдет уже в марте. В настоящее время ставка находится на уровне от 0 до 0,25%", – отметили аналитики.

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Инфляция в еврозоне бьет новый рекорд

Бьет рекорды инфляция и в Европе. Как сообщает Financial Times, в декабре 2021 года она выросла до 5%. Такой показатель был зафиксирован впервые с момента создания единой валюты более двух десятилетий назад.

"Инфляция резко выросла в последние месяцы, поскольку экономика еврозоны восстанавливается после шока, вызванного пандемией. А предложение изо всех сил старается не отставать от спроса, что приводит к росту цен на энергию и создает дефицит многих материалов", – отмечают аналитики.

При этом подчеркивается: общий рост цен в еврозоне на 0,4% в декабре прошлого года обусловлен подорожанием ряда товаров. В частности:

продуктов питания;

алкоголя;

табачных изделий и пр.

"Цены же на энергоносители по сравнению с прошлым годом значительно выросли. На 26%", – отметили в издании.

В то же время отмечается: оптовые цены на природный газ в Европе почти удвоились и достигли рекордно высокого уровня в преддверии Рождества. А узкие места в цепочке поставок "продолжают вызывать задержки и рост затрат для производителей, что приводит к росту цен на многие потребительские товары".

COVID-19 перестанет определять экономическое развитие мира в 2022 году

Центральные банки, а не Covid-19, будут движущей силой мировой экономики в 2022 году, сообщает Bloomberg. При этом его аналитики отмечают, что самые большие опасности в этом году будут связаны с двумя факторами:

инфляцией;

риском того, что политики сочтут восстановление после пандемии ошибочным.

Вместе с тем отмечается: по мнению экспертов, после восстановления от последствий пандемии на 5,8% в 2021 году, в 2022-м мировая экономика вырастет на 4,4%. "В этом году мы узнаем, достаточно ли устойчива мировая экономика, чтобы обходиться без помощи правительств и центральных банков. И является ли инфляция временным побочным продуктом Covid-19 – или более постоянной проблемой", – констатировали аналитики.

Что в Украине?

За 2021 год инфляция в Украине удвоилась – если в декабре-2021 к декабрю-2020 она составляла 5%, то уже в конце прошлого года показатель достиг 10%. Это – самый большой показатель с 2017 года (13,7%).

Существенное подорожание продемонстрировали практически все продовольственные товары. Прежде всего речь идет о подсолнечном масле – по сравнению с декабрем 2020 года оно подорожало на 38,8%. "Коммуналка" же за год подорожала на 9,8%.

При этом в Национальном банке утверждают, что пик инфляции пройден еще осенью. Тем не менее т.н. промышленная инфляция в декабре-2021 достигла 62% (к декабрю-2020). Такой промышленной инфляции в Украине не наблюдалось ни в кризисные 2014-15 годы, ни на предыдущем пике мировых цен на сырьевые товары в первом полугодии 2008 года.

Тем не менее, в НБУ успокаивают: промышленная инфляция обычно колеблется сильнее, чем потребительская. Это связано с реакцией рынка на глобальные и внутренние изменения. Но прямого влияния на конечные цены для потребителя такая инфляция имеет не много.

"Прямое влияние на потребительские цены остается сравнительно незначительным. Это, прежде всего, обусловлено тем, что в структуре промышленного производства доля товаров конечного потребительского назначения остается достаточно скромной – по данным Госслужбы статистики около 20%", – объяснила в блоге для "ЭП" замдиректора Департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Ольга Погарская.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что средняя зарплата в Украине составила 14 282 грн. Это на 237 грн больше, чем в октябре – тогда ее размер составил 14 045 грн.