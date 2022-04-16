Европа ищет альтернативы РФ: Румыния планирует стимулировать добычу газа на шельфе с помощью налоговых льгот

Румыния продвигается вперед с планом разблокирования застопорившихся газовых проектов в Черном море. Это связано с тем, что ЕС ищет новые энергетические ресурсы, чтобы уменьшить зависимость от России после ее вторжения в Украину.

Правящая коалиция страны достигла соглашения по долго откладывавшемуся законопроекту о внесении поправок в закон страны об офшорной деятельности, направленных на увеличение инвестиций и разблокировку застопорившихся проектов по добыче газа в Черном море. Об этом сообщает Bloomberg.

Запланированные изменения призваны сократить диапазон прогрессивного налогообложения и позволить более крупные отчисления для стимулирования инвестиций. Законодатели могут ускорить рассмотрение законопроекта после того, как энергетическая компания Black Sea Oil & Gas SRL, поддерживаемая инвестфондом Carlyle, заявила, что готова начать добычу, как только закон вступит в силу.

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В связи с войной в Украине, которую развернула страна-террорист, государства Евросоюза ищут альтернативы российскому топливу. К примеру, Италия подписала газовое соглашение с Алжиром. Поставки начнут наращивать уже с 2022 года, а к 2024-го увеличение составит 9 млрд куб. В результате закупки топлива у РФ сократятся на треть.

Договор подписали генеральный директор итальянской энергокомпании ENI Клаудио Декальци и президент алжирской Sonatrach Туфик Хаккар. Соглашение официально оформили после визита премьер-министра Италии Марио Драги в Алжир, пишет Il Post.

В свою очередь Сербия планирует в 2023 году начать получать сжиженный природный газ из Греции (СПГ) и природный газ из Азербайджана. Об этом сообщила вице-премьер и министр горного дела и энергетики Зорана Михайлович. Поставки будут осуществляться через интерконнектор между Сербией и Болгарией (IBS), который запустят в работу в сентябре-2023.

Планируется, что газ в Сербию через Болгарию по IBS будет поставляться:

из Южного газового коридора, который связывает Азербайджана и Европу;

после регазификации из СПГ-терминала Александруполис в Греции.

OBOZREVATEL сообщал ранее, что Армения перешла на оплату российского газа рублями. При этом приказ президента РФ Владимира Путина об обязательных платежах за голубое топливо в российской валюте касался только "недружественных стран" (перечень из 48 развитых стран мира), к которым Армения не относится.