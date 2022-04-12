Италия заменит треть газа из России: контракт уже подписан

Италия и Алжир подписали газовое соглашение, которое поможет Италии заменить голубое топливо из России. Поставки начнут наращивать уже с 2022 года, а к 2024 году увеличение составит 9 млрд куб. В результате закупки топлива у РФ сократятся на треть.

Договор подписали генеральный директор итальянской энергокомпании ENI Клаудио Декальци и президент алжирской Sonatrach Туфик Хаккар. Соглашение официально оформили после визита премьер-министра Италии Марио Драги в Алжир, пишет Il Post.

Контракт предусматривает, что к 2024 году Италия будет получать из Алжира дополнительные 9 млрд куб. м газа в год к 2023-2024 годам. Поставки будут постепенно увеличиваться с 2022 года.

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Уже в 2022 году будет поставлено дополнительно 3 млрд куб. м газа, а в 2023 году поставки вырастут на 6 млрд куб. м. В полной мере соглашение начнет действовать с начала 2024 года.

Сейчас Алжир является второй страной по поставкам газа в Италию после России. Увеличение поставок из Алжира поможет Италии сократить зависимость от РФ.

"Это позволит сократить импорт газа из России примерно на треть. Для транспортировки алжирского газа будет использоваться газопровод Transmed, соединяющий Алжир и Италию через Тунис", – отмечает Il Post.

Однако полностью заменить российский газ с помощью алжирского не удастся, ведь в РФ Италия закупала около 40% голубого топлива. Достичь полного отказа от российского топлива Италии поможет поиск других партнеров и сокращение потребления.

Тем не менее Алжир станет ключевым поставщиком газа в Италию. По данным Вloomberg, европейское государство получило около 21 млрд куб. м газа из Алжира в 2021 году. В то же время Италия из России импортировала 29 млрд куб. м газа.

Сам Алжир также планирует увеличить объемы добычи газа, чтобы в ближайшие годы иметь возможность нарастить поставки. Так, страна инвестирует около 40 млрд долларов в разведку, добычу и переработку газа и нефти в период с 2022 по 2026 год.

Как сообщал OBOZREVATEL, введение полного энергетического эмбарго в отношении России стало камнем преткновения при разработке санкций ЕС. Активнее всего против такого решения выступают Венгрия и Германия. Тем не менее, в ФРГ уверяют, что откажутся от импорта российского газа до 2024 года.