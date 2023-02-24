ЕС ударит по одному из основных источников дохода России: СМИ узнали о решении

ЕС и G7 введут эмбарго на импорт российских алмазов – одного из основных источников неэнергетических доходов РФ. Соответствующее соглашение достигнуто.

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Об этом сообщил посол Польши в ЕС Анджей Садось, передают росСМИ. Он отметил: речь идет обо всех категориях алмазов.

"Нам удалось достичь политического соглашения, если говорить об эмбарго, в сотрудничестве с G7 на импорт алмазов из России. Надеюсь, сегодня в течение дня будут сделаны соответствующие заявления со стороны G7", – говорится в сообщении.

При этом он подчеркнул: эмбарго на алмазы было одним из главных требований Польши. Наряду с нелегальной депортацией украинских детей и атомной энергетикой.

По словам Садося, эти элементы "на политическом уровне доработаны". Кроме того, отметил он, в настоящее время продолжается обсуждение вопроса об импорте российского каучука.

Напомним, по данным The New York Times, Россия является крупнейшим в мире поставщиком мелких алмазов. Так, в 2021 году на долю этих драгоценных камней пришлось более 4,5 млрд долларов российского экспорта, что делает алмазы одним из основных источников неэнергетических доходов РФ.

Эмбарго обсуждалось долго

О введении эмбарго на импорт российских алмазов заговорили еще осенью 2022 года. Тогда соответствующее предложение подготовили пять стран-членов ЕС:

Польша;

Ирландия;

Литва;

Эстония;

Латвия.

Это предложение шло в разрез с позицией Бельгии, в которой расположен самый крупный в мире центр торговли алмазами – Антверпенский всемирный алмазный центр. Ранее там выступили против такой меры:

в самом центре заявили, что санкции сократят около 30% бизнеса и будут выгодны конкурентам. Также там считают, что "клиентам следует позволить самим решать, хотят ли они российские драгоценные камни";

премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что такой запрет будет "большой потерей" и нанесет ущерб отрасли, на которую приходится 5% экспорта Бельгии и около 30 тыс. рабочих мест в стране.

Тем не менее, по данным инсайдеров, ближе к оглашению пятью странами предложения по поводу эмбарго Бельгия изменила свою позицию. "Как рассказали официальный представитель ЕС и дипломат, принимавшие участие в подготовке новых санкций против России, Бельгия готова отменить свое вето", – сообщал тогда Reuters.

Украина добивалась эмбарго

Ранее же премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что алмазная отрасль должна быть включена в новый пакет санкций против РФ. "Алмазная индустрия – еще один из секторов, который Украина хотела бы включить в следующий пакет санкций", – привели его слова на Правительственном портале.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем Австралия и Новая Зеландия объявили о новых санкциях против России. Под ограничения попали десятки организаций и физических лиц – в частности, концерн "Калашников" и близкие к Путину лица. Также Австралия объявила о предоставлении Украине военной помощи.

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