ЕС продлил санкции против России из-за Украины

Совет ЕС продлил санкции против РФ за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Так, санкции продлили на шесть месяцев. "Существующие меры предусматривают ограничения на поездки, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов перечисленным лицам и организациям. Санкции будут по-прежнему применяться к 177 физическим и 48 юридическим лицам", – говорится в сообщении.

Индивидуальные санкции ЕС в связи с украинской ситуацией впервые были введены 17 марта 2014 года. Кроме того, в качестве реакции на события в Украине ЕС принял экономические санкции в отношении определенных секторов российской экономики и ограничительные меры.

Напомним, ранее в Bloomberg заявили, что США и Великобритания взвешивают дополнительные ограничения против России за применение химического оружия, причем варианты варьируются от мер против олигархов до крайнего шага – нацеливания на государственный долг страны.

Как сообщал OBOZREVATEL:

3 марта американский президент Джо Байден на год продлил санкции против России, которые были введены в 2014 году из-за того, что она оккупировала Крым и часть Донбасса.