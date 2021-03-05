У Зеленского призвали США усилить санкции против России за Донбасс и Крым

Украина была бы благодарна США за введение дополнительных комплексных санкций против России до окончания войны и возвращения оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Заявление об этом в пятницу, 5 марта, на онлайн-дискуссии "План действий Байдена по Украине", организованной Атлантическим Советом и Советом Ялтинской Европейской Стратегии (YES), сделала замглавы Офиса президента Юлия Свириденко. Об этом пишет "Укринформ".

"Они [санкции] должны оставаться до тех пор, пока восток Украины и Крым не вернутся полностью под контроль Украины", – сказала она.

Представительница ОП подчеркнула, что страна ценит санкционное давление Америки на страну-агрессора. Это служит поддержкой украинской стороне во время переговоров по Донбассу на минской и нормандской площадках.

Свириденко сказала, что США, Украина и ЕС должны координировать свой подход, чтобы защищать демократию и свободу и вместе противостоять авторитарному российскому режиму.

Кроме того, санкции должны включать и "Северный поток-2" как экзистенциальную угрозу для безопасности Украины и ее экономики, добавила сотрудница Офиса президента.

Как сообщал OBOZREVATEL:

3 марта американский президент Джо Байден на год продлил санкции против России, которые были введены в 2014 году из-за того, что она оккупировала Крым и часть Донбасса.