Россию ждет долгая и тяжелая стагнация, при этом Беларусь, которая имеет куда меньший запас прочности, может спастись только политическим розворотом. Это со временем позволит выйти из-под санкций.

Об этом на своей странице в Facebook написал финансовый аналитик Виталий Шапран. Он также отметил, что "Украина не простит политической власти" Беларуси "измену" (через территорию этой страны в Украину вторглись российские захватчики, также из Беларуси на Украину пускали ракеты).

"Бацьке" стоит задуматься над экономическим будущим своей страны. На мой взгляд, спасти РБ от экономического краха сможет только кардинальное изменение политического вектора с целью выхода из-под санкций. Впрочем, как это реализовать в политическом аспекте, мне представить трудно. Да и Украина не простит политической власти РБ прошедшей измены. Поэтому будем иметь на экономической карте региона еще одну черную экономическую дыру", – отметил эксперт.

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Россию по словам Шапрана ждет долгая и тяжелая стагнация, сломаная структура отраслевых рынков, разбитый рынок капиталов, банковская система советского образца, инфляция, печать денег и попытка вызжить за счет высоких ценах на нефть и газ.

"А вот наш сосед Республика Беларусь в последнее время как-то затихла. Маленькая экономика получила от Западных партнеров такой же набор санкций, как и РФ, но ведь Беларусь имеет в разы меньший запас прочности", – поясняет эксперт.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Президент РФ Владимир Путин фактически привел свою страну к дефолту, уже в мае страну официально признают неплатежеспособной. С 4 апреля начался отсчет 30 дней, в течение которых РФ может погасить внешний долг долларами. Если этого не произойдет, огласят дефолт. Речь идет о долге примерно $560 млн, который должны были погасить до 4 апреля. Для страны-агрессора это все еще небольшая сумма, но платить в долларах Путин отказался.