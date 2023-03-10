Доллар падает: какой курс выставили украинские банки 10 марта

Украинские банки продолжают снижать наличный курс доллара. Так, по состоянию на утро 10 марта они установили его на уровне 38,2/38,7 грн (покупка/продажа). Это на 10 коп. ниже – и на покупку, и на продажу, – чем было днем ранее. 9 марта же (по отношению к 8-му) доллар стоил на 10 коп. ниже на покупку и на 17 коп. – на продажу.

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Среди больших банков дороже всего американскую валюту покупают Сенс Банк – 38,25 грн, а также Ощадбанк и Укрэксимбанк – по 38,2 грн. Дешевле всего – Универсал Банк, 37,4 грн, а также Райффайзен Банк – 37,7 грн.

Самый высокий курс на продажу доллара выставили в Ощадбанке – 39,25 грн, а также в Сенс Банке – 38,9 грн. Самый низкий:

ПриватБанк – 38,35 грн;

Райффайзен Банк, Универсал Банк – по 38,6 грн.

Также некоторые крупные банки устанавливают карточный курс, но в настоящее время он работает только для операции покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить доллары на карту невозможно – запрет действует еще с начала войны.

Какой курс на черном рынке

На черном рынке курс доллара 10 марта также снизили. Так:

на покупку – на 8 коп., до 38,34 грн (днем ранее снижение составило 9 коп.);

на продажу – на 12 коп., до 38,48 грн (днем ранее курс снижали на 14 коп.).

Какой официальный курс

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным. Он составляет 36,56 грн.

Ранее же глава НБУ Андрей Пышный рассказал, что НБУ будет удерживать курс доллара на уровне 36,56 грн до тех пор, пока ситуация на валютном рынке не улучшится, а инфляция не стабилизируется. "Следовательно, процесс будет определяться не временными границами, а наличием необходимых макроэкономических условий. До их появления официальный курс будет оставаться фиксированным", – объяснил он.

При этом Пышный отметил: фиксация курса позитивно повлияла на экономику Украины во время войны. Ведь без этого, по его словам, "прошлогодняя инфляция составляла бы около 34% вместо 26,6%".

Курс пересчитают в ближайшее время

Как рассказал OBOZREVATEL руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий, наличный курс доллара в Украине в марте, вероятно, останется на текущем уровне или немного снизится. При этом в ближайшие одну-две недели ожидается именно удешевление валюты.

"Пока держится такая тенденция, что курс гривни несколько укрепляется. И, скорее всего, он будет держаться в наличном сегменте примерно на уровнях, которые мы видим сейчас – либо чуть ниже. То есть доллар может еще немного подешеветь в течение 1-2 недель, а дальше, скорее всего, он будет в том диапазоне, который есть сегодня", – сказал он.

Паращий добавил, что давление, оказываемое на доллар и связанное с большими бюджетными выплатами, уже полностью остановилось и сейчас НБУ уже вдвое меньше тратит валюты на поддержку фиксированного курса. Соответственно, спрос на доллар очень сильно вплавь как среди бизнеса, импортеров, так и у населения, что позволило неофициальному курсу резко приближаться к официальному.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам народного депутата Даниила Гетманцева, в феврале наличный курс гривни по к доллару заметно укрепился. В частности, средневзвешенный курс по операциям продажи наличной валюты составил 39,89 грн/доллар, а на конец месяца – 38,94 грн/доллар. Это – наиболее низкий курс с августа и 21 июля 2022 года соответственно.

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