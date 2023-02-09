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НБУ готов отменить фиксированный курс доллара: при каких условиях

Роман Костюченко
Mакроэкономика
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НБУ будет удерживать курс доллара на уровне 36,56 грн до тех пор, пока ситуация на валютном рынке не улучшится

НБУ будет удерживать курс доллара на уровне 36,56 грн до тех пор, пока ситуация на валютном рынке не улучшится, а инфляция не стабилизируется.Таким образом, отмену фиксированного курса привязали не к конкретному времени, а к макроэкономическим показателям.

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Об этом сообщил глава Нацбанка Андрей Пышный, передает NV. Он отметил: фиксация курса позитивно повлияла на экономику Украины во время войны – без этого "прошлогодняя инфляция составляла бы около 34% вместо 26,6%".

"Сейчас ситуация устойчивая и контролируется. ... Сохранение курсовой стабильности при постепенном снятии административных ограничений еще один стратегический приоритет НБУ на 2023 и последующие годы", – говорится в сообщении.

При этом глава НБУ подчеркнул: режим фиксированного курса остается устойчивым. А отказ от него возможен лишь при условиях:

  • уменьшения роли Нацбанка в балансировании рынка;
  • возвращении способности инфляции быть номинальным якорем для ожиданий.

"Следовательно, процесс будет определяться не временными границами, а наличием необходимых макроэкономических условий. До их появления официальный курс будет оставаться фиксированным", – объяснил Пышный.

Какой курс доллара установили банки 9 февраля

По состоянию на утро 9 февраля украинские банки установили наличный курс доллара на уровне 39,8/40,3 грн (покупка/продажа), сообщает "Минфин". Такой же курс был днем ранее.

На черном рынке же курс установился на уровне 39,91/40,05 грн (минус 9 коп. и 7 коп. соответственно). Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным. Он составляет 36,56 грн.

Какой курс доллара установили банки 9 февраля

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам экспертов, в феврале официальный курс доллара останется на уровне 36,6 грн. А вот наличный, вероятно, будет составлять 40 грн и выше.

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