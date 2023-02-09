НБУ готов отменить фиксированный курс доллара: при каких условиях

НБУ будет удерживать курс доллара на уровне 36,56 грн до тех пор, пока ситуация на валютном рынке не улучшится, а инфляция не стабилизируется.Таким образом, отмену фиксированного курса привязали не к конкретному времени, а к макроэкономическим показателям.

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Об этом сообщил глава Нацбанка Андрей Пышный, передает NV. Он отметил: фиксация курса позитивно повлияла на экономику Украины во время войны – без этого "прошлогодняя инфляция составляла бы около 34% вместо 26,6%".

"Сейчас ситуация устойчивая и контролируется. ... Сохранение курсовой стабильности при постепенном снятии административных ограничений еще один стратегический приоритет НБУ на 2023 и последующие годы", – говорится в сообщении.

При этом глава НБУ подчеркнул: режим фиксированного курса остается устойчивым. А отказ от него возможен лишь при условиях:

уменьшения роли Нацбанка в балансировании рынка;

возвращении способности инфляции быть номинальным якорем для ожиданий.

"Следовательно, процесс будет определяться не временными границами, а наличием необходимых макроэкономических условий. До их появления официальный курс будет оставаться фиксированным", – объяснил Пышный.

Какой курс доллара установили банки 9 февраля

По состоянию на утро 9 февраля украинские банки установили наличный курс доллара на уровне 39,8/40,3 грн (покупка/продажа), сообщает "Минфин". Такой же курс был днем ранее.

На черном рынке же курс установился на уровне 39,91/40,05 грн (минус 9 коп. и 7 коп. соответственно). Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным. Он составляет 36,56 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам экспертов, в феврале официальный курс доллара останется на уровне 36,6 грн. А вот наличный, вероятно, будет составлять 40 грн и выше.

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