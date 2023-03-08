В Украине установился самый низкий курс доллара с лета: что происходит с валютой

В феврале наличный курс гривни по к доллару заметно укрепился. В частности, средневзвешенный курс по операциям продажи наличной валюты составил 39,89 грн/доллар, а на конец месяца – 38,94 грн/доллар. Это – наиболее низкий курс с августа и 21 июля 2022 года соответственно.

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Об этом сообщил глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Он отметил:

за февраль наличный курс гривни по отношению к доллару США укрепился на 3,6%, а с начала года – на 4,4%;

спред (разница между лучшими ценами купли и продажи в один и тот же момент времени) между официальным и наличным курсом к концу февраля сократился до 6,5%.

"В феврале соотношение между спросом и предложением на валютном межбанке улучшилось. Разница между покупкой валюты и ее продажей в поддержку фиксированного курса сократилось с 3,14 млрд долларов в январе до 2,49 млрд долларов в феврале, что соответствует среднему размеру месячных интервенций с начала войны", – отметил нардеп.

Что повлияло на стабилизацию рынка

По словам Гетманцева, на стабилизацию валютного рынка повлияли несколько факторов. В частности:

решения НБУ по увеличению норм обязательного резервирования по вкладам по требованию.

"Вместе с сохранением 25%-ой ставки это способствовало увеличению спроса на гривневые активы", – объяснил депутат.

Прекращение монетизации дефицита бюджета.

Ритмическое поступление внешней финансовой помощи в запланированных объемах.

Как объяснил Гетманцев, за первые на 2 месяца 2023 года на финансирование бюджета было привлечено 6,3 млрд долларов льготных кредитов и грантов – при месячной потребности 3,15 млрд долларов. Это, среди прочего, "позволяет обеспечивать положительный платежный баланс и наращивать золотовалютный резерв для поддержки официального курса".

Продолжение действия специальных депозитных продуктов.

Речь идет об онлайн-депозитах в валюте и депозитах с индексацией на изменение официального курса гривни. В их рамках можно обменять валюту по курсу максимально приближенному к официальному.

"Депозиты населения в валюте стабильно растут с августа прошлого года. На сегодняшний день они не только восстановились, но и превышают довоенный уровень. Это снижает спрос на валюту на наличном рынке", – объяснил Гетманцев.

Подготовка к весенней посевной кампании.

Она является традиционным сезонным фактором увеличения предложения валюты аграриями.

Стабилизация валютных ожиданий на фоне сравнительно лучшей ситуации в энергетике и отсутствия полномасштабной эскалации на годовщину начала войны.

"При прочих равных обстоятельствах стабилизация валютного рынка должна положительно повлиять на охлаждение инфляционных ожиданий и торможение инфляции. По итогам последних тенденций на валютном рынке основания для коррекции официального курса в ближайшей перспективе отсутствуют", – констатировал Гетманцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 8 марта украинские банки установили наличный курс доллара на уровне 38,4/38,97 грн (покупка/продажа). Это на 10 коп. ниже на покупку и сразу на 23 коп. на продажу, чем было днем ранее.

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