В Украине установился самый низкий курс доллара с лета: что происходит с валютой
В феврале наличный курс гривни по к доллару заметно укрепился. В частности, средневзвешенный курс по операциям продажи наличной валюты составил 39,89 грн/доллар, а на конец месяца – 38,94 грн/доллар. Это – наиболее низкий курс с августа и 21 июля 2022 года соответственно.
Об этом сообщил глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Он отметил:
- за февраль наличный курс гривни по отношению к доллару США укрепился на 3,6%, а с начала года – на 4,4%;
- спред (разница между лучшими ценами купли и продажи в один и тот же момент времени) между официальным и наличным курсом к концу февраля сократился до 6,5%.
"В феврале соотношение между спросом и предложением на валютном межбанке улучшилось. Разница между покупкой валюты и ее продажей в поддержку фиксированного курса сократилось с 3,14 млрд долларов в январе до 2,49 млрд долларов в феврале, что соответствует среднему размеру месячных интервенций с начала войны", – отметил нардеп.
Что повлияло на стабилизацию рынка
По словам Гетманцева, на стабилизацию валютного рынка повлияли несколько факторов. В частности:
- решения НБУ по увеличению норм обязательного резервирования по вкладам по требованию.
"Вместе с сохранением 25%-ой ставки это способствовало увеличению спроса на гривневые активы", – объяснил депутат.
- Прекращение монетизации дефицита бюджета.
- Ритмическое поступление внешней финансовой помощи в запланированных объемах.
Как объяснил Гетманцев, за первые на 2 месяца 2023 года на финансирование бюджета было привлечено 6,3 млрд долларов льготных кредитов и грантов – при месячной потребности 3,15 млрд долларов. Это, среди прочего, "позволяет обеспечивать положительный платежный баланс и наращивать золотовалютный резерв для поддержки официального курса".
- Продолжение действия специальных депозитных продуктов.
Речь идет об онлайн-депозитах в валюте и депозитах с индексацией на изменение официального курса гривни. В их рамках можно обменять валюту по курсу максимально приближенному к официальному.
"Депозиты населения в валюте стабильно растут с августа прошлого года. На сегодняшний день они не только восстановились, но и превышают довоенный уровень. Это снижает спрос на валюту на наличном рынке", – объяснил Гетманцев.
- Подготовка к весенней посевной кампании.
Она является традиционным сезонным фактором увеличения предложения валюты аграриями.
- Стабилизация валютных ожиданий на фоне сравнительно лучшей ситуации в энергетике и отсутствия полномасштабной эскалации на годовщину начала войны.
"При прочих равных обстоятельствах стабилизация валютного рынка должна положительно повлиять на охлаждение инфляционных ожиданий и торможение инфляции. По итогам последних тенденций на валютном рынке основания для коррекции официального курса в ближайшей перспективе отсутствуют", – констатировал Гетманцев.
Как сообщал OBOZREVATEL, утром 8 марта украинские банки установили наличный курс доллара на уровне 38,4/38,97 грн (покупка/продажа). Это на 10 коп. ниже на покупку и сразу на 23 коп. на продажу, чем было днем ранее.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!