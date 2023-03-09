Курс доллара в Украине пересчитают в ближайшее время: аналитик озвучил прогноз

Наличный курс доллара в Украине в марте, вероятно, останется на текущем уровне или немного снизится. В ближайшие одну-две недели американская валюта может еще подешеветь.

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При этом снижение курса не будет значительным. Об этом рассказал OBOZREVATEL Александр Паращий, руководитель аналитического отдела Concorde Capital.

"Пока держится такая тенденция, что курс гривны несколько укрепляется и, скорее всего, он будет держаться в наличном сегменте примерно на уровнях, которые мы видим сейчас или чуть ниже. То есть доллар может еще немного подешеветь в течение 1-2 недель, а дальше, скорее, он будет в том диапазоне, который есть сегодня. То есть каких-либо серьезных причин для девальвации гривны пока нет. Если не будет никаких сроков, связанных с войной, какими-либо торговыми ограничениями, то уровень вокруг 38-38,50 грн/$ наверняка будет оставаться в ближайшее время", – отметил эксперт.

Он добавил, что давление, оказываемое на доллар и связанное с большими бюджетными выплатами, уже полностью закончилось и сейчас уже НБУ в два раза меньше тратит валюты на поддержку фиксированного курса. Соответственно, спрос на доллар очень сильно вплавь как среди бизнеса, импортеров, так и у населения, что позволило неофициальному курсу резко приближаться к официальному.

"В том числе это связано с тем, что у нас сейчас начинается посевная и многие аграрии продают валюту. Также, скорее всего, валюту в какой-то мере пытаются продать те, кто покупал ее в банках по программе Нацбанка из-за срочных валютных депозитов и поскольку они покупали ее дешевле, чем наличный рынок, то готовы и продавать дешевле", – подытожил Паращий.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские банки снизили наличный курс доллара. По состоянию на утро 9 марта он находится на уровне 38,3/38,8 грн (покупка/продажа). Это на 10 копеек. ниже на покупку, чем днем ранее, и на 17 коп. – на продажу.

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