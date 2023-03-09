Украинские банки установили новый курс доллара: сколько стоит американская валюта

Украинские банки снизили наличный курс доллара. По состоянию на утро 9 марта он находится на уровне 38,3/38,8 грн (покупка/продажа). Это на 10 коп. ниже на покупку, чем днем ранее, и на 17 коп. – на продажу.

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Среди больших банков дороже всего американскую валюту продают Ощадбанк – 39,4 грн, а также Креди Агриколь Банк – 39,2 грн. Дешевле всего – ПриватБанк, 38,4 грн, а также Универсал Банк – 38,7 грн.

Самый высокий курс на покупку установили в Креди Агриколь Банк – 38,4 грн, а также в Ощадбанке – 38,35 грн. Самый низкий:

OTP Bank – 37 грн;

Универсал Банк – 37,5 грн.

Также некоторые крупные банки устанавливают карточный курс, но в настоящее время он работает только для операции покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить доллары на карту невозможно – запрет действует еще с начала войны.

На черном рынке курс доллара 8 марта также снизили. Так:

на покупку – на 9 коп., до 38,42 грн;

на продажу – на 14 коп., до 38,6 грн.

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным. Он составляет 36,56 грн.

В Украине установился самый низкий курс доллара с лета

Как рассказал глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, В феврале наличный курс гривни по к доллару заметно укрепился. В частности, средневзвешенный курс по операциям продажи наличной валюты составил 39,89 грн/доллар, а на конец месяца – 38,94 грн/доллар. Это – наиболее низкий курс с августа и 21 июля 2022 года соответственно.

"В феврале соотношение между спросом и предложением на валютном межбанке улучшилось. Разница между покупкой валюты и ее продажей в поддержку фиксированного курса сократилось с 3,14 млрд долларов в январе до 2,49 млрд долларов в феврале, что соответствует среднему размеру месячных интервенций с начала войны", – отметил нардеп.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам аналитика аналитического центра "Объединенная Украина" Алексея Куща, к концу марта цена американской валюты может снизиться до 38 грн. Он отметил: во многом ситуация остается стабильной из-за помощи государств-партнеров.

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