Доходы России от экспорта газа в ЕС уменьшились в восемь раз – Financial Times

Доходы страны-агрессора России, которая ведет против Украины полномасштабную войну, от экспорта газа в Европейский союз могли уменьшиться в восемь раз. Причина этого может быть не только в том, что цена на российский газ рухнула более чем на 90%.

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Об этом пишет издание Financial Times. Как отмечается, Европейский союз смог пережить организованный российским диктатором Путиным энергетический кризис и сорвался с "газовой иглы" страны-террориста.

Журналисты ознакомились с внутренним документом Европейской комиссии, в котором говорится, что с марта 2021 года по март 2023 года поставки российского газа в страны ЕС упали на 74%. Таким образом "Газпром", как и бюджет России, из-за этого лишился десятков миллиардов долларов.

Как отмечается, в марте 2022 года, когда цены на газ уже летели вверх, ЕС заплатил за поставки 21,4 млрд евро, а спустя год – всего 2,7 млрд евро. То есть газовая прибыль Кремля обрушились в восемь раз.

Согласно данным этого документа, совокупные поставки из РФ упали со 150,2 млрд кубометров в 2021 году до 74,4 млрд в 2022 году. С начала 2023-го ЕС получил от России всего 10,8 млрд кубометров.

Ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявил, что в ЕС допускают, что Россия полностью прекратит поставки газа в 2023 году. Однако к такой ситуации готовы, а сжиженный газ из РФ уже не нужен государствам Евросоюза.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России снизилась добыча газа. В частности, с января по март 2023 года ее объемы сократились на 10% год к году – до 180 млрд кубометров. При этом в самом только марте падение составило те же 10%. Причина – сокращение экспорта в ЕС.

Также Россия стала меньше зарабатывать на продаже своей нефти. Так, несмотря на то, что в марте 2023-го страна экспортировала рекордное количество ресурса со времен пандемии COVID-19, ее доходы от этого сократились почти вдвое (по сравнению с предыдущим годом).

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