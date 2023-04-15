ЕС больше не нужен российский газ, – еврокомиссар 

ЕС допускает, что Россия полностью прекратит поставки газа в 2023-м. Однако к такой ситуации готовы, а сжиженный газ из РФ уже не нужен государствам Евросоюза.

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Об этом, как сообщает S&P Global Commodity Insights, говорится в заявлении еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон. "У нас есть соглашения о солидарности, поэтому государства-члены могут поддерживать своих соседей, если они в этом нуждаются, но мы также должны помнить, что у России нет альтернативных маршрутов поставок", – говорится в заявление.

Замечания Симсон прозвучали после того, как ЕС предупредил о "серьезном" риске нехватки газа следующей зимой, учитывая сохраняющийся жесткий рыночный баланс и опасения по поводу полного прекращения поставок российского газа. Совет ЕС 30 марта официально принял постановление, которое продлевает добровольную цель государств-членов по сокращению спроса на газ на 15% до конца марта 2024 года.

Отвечая на вопрос об ожиданиях в отношении того, что страны-члены ЕС прекратят импорт российского СПГ в 2023 году, Симсон сказала, что импорт российского СПГ "не нужен, потому что в прошлом году компании покупали российский СПГ в основном в странах, которые никогда не получали российский трубопроводный газ, поэтому на них напрямую не повлиял дефицит трубопроводного газа".

В прошлом году Россия поставила в Европу в общей сложности около 62 млрд кубометров газа различными маршрутами. Общий объем экспорта в страны дальнего зарубежья, включая Китай и Турцию, сократился почти на 46% до 100,9 млрд куб. м в 2022 году, согласно собственной статистике "Газпрома".

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинцы платят за газ по разным тарифам. Большинство пользуется услугами "Нафтогаза", однако есть и несколько коммерческих поставщиков голубого топлива.

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