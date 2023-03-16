Быстрее, чем ожидалось: НБУ отчитался об изменении уровня инфляции в Украине

В феврале уровень инфляции в Украине снизился более чем на 1% – с 26 до 24,9 в годовом измерении. В НБУ уверяют: снижение началось раньше. Более того, оно происходит быстрее, чем ожидалось.

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Падению уровня инфляции, отметили в регуляторе, способствовали три фактора. Это:

увеличение предложения продовольствия и горючего;

улучшение ситуации в энергетике;

улучшение инфляционных ожиданий и благоприятная ситуация на валютном рынке.

"Это нивелировало эффекты от более высоких затрат бизнеса, понесенных для обеспечения непрерывной деятельности в условиях отключений электроэнергии. Инфляция снижается второй месяц подряд. В феврале – с 26 до 24,9% в годовом исчислении", – сообщили в НБУ.

При этом там подчеркнули: по прогнозам, возвращения к росту инфляции в будущем удастся избежать. Более того, она, как ожидается, будет "продолжать снижаться".

В то же время, по прогнозам аналитических центров и правительственных организаций, инфляция в Украине в 2023 году в лучшем случае замедлится до 15%. Так:

по оценкам ICU ее уровень составит 15%;

IER/GET прогнозирует 19%;

оценка правительства – около 24%.

В то же время, по данным Госстата, в IV квартале (октябрь-декабрь) падение ВВП В Украине составило 31,4% (к этому же периоду 2021 года) – после падения на 30,8% в III квартале. В сравнении с тем же ІІІ кварталом 2022 года (июль-сентябрь) ВВП Украины также сократился – на 4,7% (с учетом сезонного фактора).

По словам заместителя председателя Комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослава Железняка, к такому падению могли привести ракетные обстрелы Россией энергоинфраструктуры Украины, которые агрессор начал систематически проводить с октября 2022-го.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Минэкономики, в 2022 году ВВП Украины сократился не на 30,4%, как предполагалось ранее, а на 29,2%. Впрочем, все еще наблюдаемые негативные тенденции не дают экономике начать восстанавливаться.

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