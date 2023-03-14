Экономика Украины не может начать восстанавливаться, ВВП рухнул – Минэкономики

По данным Минэкономики, в 2022 году ВВП Украины сократился не на 30,4%, как предполагалось ранее, а на 29,2%. Впрочем, все еще наблюдаемые негативные тенденции не дают экономике начать восстанавливаться.

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"Учитывая лучшую динамику четвертого квартала, по оценкам Минэкономики с учетом статистических данных Госстата, по итогам года падение ВВП оказалось менее 30% и составило 29,2%. Это стало возможным благодаря слаженной работе правительства, парламента, помощи международных партнеров, высокой адаптивности бизнеса и населения. Вместе это позволило удержать экономический фронт, – сообщили в министерстве.

Тем не менее, отметили там, все еще наблюдаются негативные тенденции, не дающие экономике начать восстанавливаться. Это, в частности:

подавленное потребление домохозяйств, что сосредоточивается в основном на покупке товаров и услуг первой необходимости;

падение инвестиционной активности, "частично компенсировавшееся вынужденным инвестированием бизнесом и государством в покупку и установление значительного количества альтернативных источников питания";

искусственные задержки со стороны России в рамках "зерновой инициативы".

В то же время, по данным Госстата, в IV квартале (октябрь-декабрь) падение ВВП В Украине составило 31,4% (к этому же периоду 2021 года) – после падения на 30,8% в III квартале. В сравнении с тем же ІІІ кварталом 2022 года (июль-сентябрь) ВВП Украины также сократился – на 4,7% (с учетом сезонного фактора).

По словам заместителя председателя Комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослава Железняка, к такому падению могли привести ракетные обстрелы Россией энергоинфраструктуры Украины, которые агрессор начал систематически проводить с октября 2022-го.

Так, напомнил он, именно на этот период пришлись самые большие проблемы с энергообеспечением. В частности, привычными стали отключения по несколько часов, когда свет и обычные украинцы, и предприятия получали по графикам.

"Реальный ВВП за последний квартал 2022 года (когда были самые большие проблемы с электроэнергией) упал на 31,4%", – отметил Железняк.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам аналитических центров и правительственных организаций, инфляция в Украине в 2023 году в лучшем случае замедлится до 15%. Средний прогноз роста ВВП составляет около 1%.

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