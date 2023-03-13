ВВП Украины обвалился: что произошло в экономике страны в конце 2022 года
В конце 2022 года в Украине ускорилось падение реального ВВП. Так, в IV квартале (октябрь-декабрь) оно составило 31,4% (к этому же периоду 2021 года) – после падения на 30,8% в III квартале.
Об этом свидетельствую данные Госстата. Согласно им, по сравнению с тем же III кварталом 2022 года (июль-сентябрь), ВВП Украины также сократился – на 4,7% (с учетом сезонного фактора).
Могли повлиять обстрелы
По словам заместителя председателя Комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослава Железняка, к такому падению в IV квартале-2022 могли привести ракетные обстрелы Россией энергоинфраструктуры Украины. Которые агрессор начал систематически проводить с октября-2022.
Так, напомнил он, именно на этот период, пришлись самые большие проблемы с энергообеспечением. В частности, привычными стали несколькочасовые отключения, когда свет и обычные украинцы и предприятия получали по графикам.
"Реальный ВВП за последний квартал 2022 года (когда происходили самые большие проблемы с электроэнергией) упал на 31,4%", – отметил Железняк.
Рекордное сокращение экономики
Ранее же в Минэкономики сообщили, что из-за связанной Россией полномасштабной войны в 2022 году экономика Украины понесла самые большие за всю историю независимости потери, убытки и повреждения. По оценкам, ее сокращение составило 30,4% [±2%].
Впрочем, отметили там, ситуация оказалась не такой тяжелой, как ожидалось. Ведь ранее прогнозировалось, что падение ВВП будет более жестким – 40-50% и более.
В министерстве отметили, что "удержать экономический фронт" удалось благодаря ряду факторов. В частности:
- успехам сил обороны Украины на поле боя;
- слаженной работе правительства и бизнеса;
- несгибаемому духу населения;
- скорости восстановления разрушенных/поврежденных объектов критической инфраструктуры;
- системной финансовой поддержке со стороны международных партнеров.
Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам аналитических центров и правительственных организаций, инфляция в Украине в 2023 году в лучшем случае замедлится до 15%. Средний прогноз роста ВВП же составляет около 1%.
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