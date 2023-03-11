Украинцев ждет новый курс доллара и цены: правительство и влиятельные аналитики озвучили главные прогнозы

Центр экономической стратегии собрал прогнозы развития экономики Украины восьми аналитических центров и правительственных организаций. Экономисты пришли к выводу: рост ВВП в 2023-м возможен, однако из-за огромного количества переменных до сих пор неопределенных факторов сделать точные оценки почти невозможно.

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Инфляция в этом году в лучшем случае замедлится до 15%, а средний прогноз роста ВВП составляет около 1%. Относительно положительная новость: курс доллара будет в стабильном диапазоне.

Что ждет украинцев в 2023 году, читайте в материале OBOZREVATEL.

Чего ждать от экономики Украины

Украинский бизнес быстро адаптируется к новым реалиям. Если с началом войны закрылось 50% предприятий, сейчас не работают только около 20%. Худшие опасения относительно полного блекаута также оказались тщетными. В то же время ожидания относительно продолжительности войны наоборот были слишком оптимистичны. К примеру, бюджет Украины, как напомнил заместитель министра экономики Алексей Соболев, был разработан с учетом окончания войны в середине 2023-го. Сейчас в министерстве считают, что война будет продолжаться в течение всего года.

Сергей Марченко, министр финансов, во время своего выступления на конференции также отметил: "в этом году есть много факторов неопределенности, достаточно ли бизнес способен адаптироваться к реалиям, какие ожидания бизнеса относительно возможностей реинвестиций, инвестиций. Остается вопрос логистических коридоров. Как долго будет продолжаться война ".

В Кабинете министров считают, что экономика Украины в 2023-м вырастет на 1%. В НБУ (разрабатывают свои прогнозы) считают, что экономика вырастет на 0,3%. В то же время, экспертные оценки имеют широкий коридор: от падения на 4,6% (Oxford Economics) до роста на 5,5% (Sense Bank). Важно отметить, что свои прогнозы аналитики разрабатывали в разный период, возможно, в некоторых из них не была учтена способность энергетической системы уже в феврале преодолеть дефицит генерации тока.

Сергей Николайчук, заместитель главы НБУ, напоминает: до того, как Россия начала атаковать энергосистему, ожидался рост ВВП на 4%, но объемы производства вынужденно уменьшились из-за проблем с электроэнергией. Теперь Национальный банк считает, что объем ВВП почти не изменится в текущем году.

"Кажется, Россия проиграла битву за украинскую энергетику. Нужно готовиться к новому отопительному сезону. Но сейчас в прогнозе не закладываются блекауты для страны", – говорит Соболев. Помимо динамики ВВП экономисты в своих оценках также спрогнозировали уровень инфляции и курс доллара (два эти показателя связаны).

Цены в этом году могут возрасти от 15% (прогноз ICU) до 19% (IER/GET). Средний прогноз составляет 16,9%. Оценки правительства более отрицательные (около 24%). Однако, как говорит Соболев, вероятно, пик инфляции уже преодолели. То есть дальше динамика роста цен будет только уменьшаться.

Курс доллара (средний за год) может составлять от 36,6 грн/$ (Concorde Capital) до 39,5 грн/$ (Morgan Stanley). В конце года за каждый доллар придется платить от 36,6 грн/$ (Concorde Capital) до 45 грн/$ (Morgan Stanley).

Украина зависит от внешней помощи

В 2023-м для покрытия дефицита государственного бюджета требовалось около 38 млрд долларов. По оценкам Марченко эту сумму удастся получить (хотя все еще продолжаются переговоры). Без внешней финансовой поддержки Украина не смогла выполнять свои социальные обязательства: не было бы возможностей выплачивать зарплаты, пенсии, финансировать государственные органы.

В первую очередь, бюджетный дефицит компенсируют ЕС и США. От них зависит стабильная макрофинансовая обстановка в стране. Законодательством при этом запрещено финансировать армию за счет кредитов и грантов. Поэтому собственных налоговых и таможенных поступлений должно хватать на оборону.

В такой ситуации каждый украинец, честно платящий налоги в бюджет, финансирует обороноспособность страны и дает возможность сопротивляться российским захватчикам.

Украина в феврале получила 2 млрд. долларов финансирования. Поступления в феврале замедлились по сравнению с январем, когда Украина получила 4,2 млрд. долларов. МВФ считает, что максимальная сумма, которая понадобится Украине в 2023 году, составляет 48 млрд долларов.

В целом, украинская экономика адаптируется к ситуации полномасштабной войны. А на масштабное обновление можно рассчитывать только после победы над оккупантами.