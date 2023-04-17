"Большая семерка" решила, сколько Россия будет зарабатывать на нефти: названа цена барреля

Страны "Большой семерки" (G7),а также Австралия сохранят ценовой потолок на российскую нефть, перевозимую по морю, на нынешнем уровне. Он составляет 60 долларов/баррель. Причиной же отказа от пересмотра предельной цены на российский ресурс – в частности, в сторону уменьшения – называются положительные результаты ее действия.

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Об этом сообщает Reuters. Отмечается, что представители G7 и Австралии довольны тем, как ценовой потолок:

ограничивает российские доходы;

сохраняет стабильность энергетического рынка.

"Большая семерка" и Австралия приняли решение сохранить установленное в декабре-2022 ценовое ограничение в 60 долларов. ... Несмотря на рост мировых цен на нефть и призывы некоторых стран к более низкому потолку", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: по словам осведомленного источника, в настоящее время российская нефть продается с солидным дисконтом по отношению к Brent. По имеющимся данным, он составляет около 30 долларов.

Что предшествовало

Ранее Польша, Латвия и Литва призвали ЕС значительно снизить ценовой потолок на российскую нефть. Опустить его предлагали до 51,45 доллара за баррель, что почти на 10 долларов ниже текущего уровня в 60 долларов. Таким образом, заявляли в этих странах, по военной машине России будет нанесен серьезный удар.

Тем не менее, по информации The Wall Street Journal, на защиту российской нефти встали США. По данным издания, президент страны Джо Байден сообщил президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, что Вашингтон не имеет желания менять нефтяные санкции.

"Представители минфина заявили, что при необходимости изменят ценовой потолок. Однако в настоящий момент официальные лица стараются не предпринимать шагов, которые могут поставить под угрозу поставки российской нефти, а следовательно, подтолкнуть мировые цены на ресурс к росту", – отмечали авторы материала в марте.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем не менее, Россия все же стала меньше зарабатывать на продаже своей нефти. Так, несмотря на то, что в марте-2023 страна экспортировала рекордное количество ресурса со времен пандемии COVID-19, ее доходы от этого сократились почти вдвое (по сравнению с предыдущим годом).

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