В ЕС хотят обвалить доходы России от нефти, ценовой потолок могут значительно снизить – Bloombеrg

Польша, Латвия и Литва призывают ЕС значительно снизить ценовой потолок на российскую нефть, причем уже в марте. Опустить его предлагают до 51,45 доллара за баррель, что почти на 10 долларов ниже текущего уровня в 60 долларов. Таким образом, уверены в этих странах, по военной машине России будет нанесен серьезный удар.

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Об этом сообщает Bloomberg. Отмечается, что, по словам представителей стран, предлагаемая ими цена "на 5% ниже рыночных цен".

Переговоры по поводу снижения ценового потолка на российскую нефть могут начаться уже 15 марта. "Представители 27 стран – членов блока в среду должны начать обсуждение пересмотра потолка цен на нефть, который "Большая семерка" и ЕС установили в конце прошлого года", – говорится в сообщении.

При этом напоминается: Латвия, Литва и Польша последовательно выступают за ужесточение санкций против нефти России. В частности, еще в 2022 году в ходе переговоров о введении потолка цен их требования были проигнорированы, "поскольку США хотели, чтобы он был установлен на уровне, который позволил бы российской нефти продолжать поступать на мировые рынки".

В то же время, как утверждают представители Латвии, Литвы и Польши, снижение цены на нефть РФ приведет к существенному падению доходов страны-агрессора. "По подсчетам трех стран, учитывая, что доходы России от продажи нефти в январе составили 13 миллиардов долларов, предлагаемое снижение ценового потолка привело бы к их снижению на 650 млн долларов", – объяснили аналитики.

США хотят, чтобы Россия продолжала продавать нефть

В то же время, сообщили в Financial Times, власти США в частном порядке призвали крупнейших мировых нефтетрейдеров торговать российской нефтью – однако только при условии осуществления сделок в пределах установленного потолка цен (60 долларов/баррель). В таком случае трейдерам не будут грозить какие-либо санкции либо другие виды наказания.

Аналитики отмечают: обсуждать с трейдерами сделки с российской нефтью власти США решили для того, чтобы обеспечить стабильные поставки сырья на мировой рынок и не допустить таким образом скачков цен.

Как сообщал OBOZREVATEL, России тем временем удалось сохранить за границей около 227 млрд долларов, полученных в 2022 году от экспорта. Около 80 млрд из этих средств хранится в виде наличных, недвижимости и инвестиций. Причиной этого аналитики называют промедление Европы с санкциями против энергетического сектора РФ.

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