Биткоин активно распродают, курс обвалился – Reuters
Биткоин за неделю потерял 11%, что является самым большим падением с сентября 2020-го, и закрепился на отметке около 32 тысяч долларов. Инвесторы под угрозой чрезмерной регуляции начали избавляться от криптовалюты.
Об этом говорится в материале Reuters. Это произошло после того, как президент Европейского центрального банка Кристин Лагард призвала к глобальному регулированию биткоина. Помимо этого, есть еще две причины.
Первая имеет краткосрочный характер: многие владельцы испугались скачка цены до 42 тысяч долларов, в котором они увидели признаки "пузыря", и решили избавиться от криптовалюты, пока она вовсе не обесценилась.
Вторая – долгосрочная и связанная с ожиданиями вмешательства регулирующих органов в рынок криптовалют. Так, 21 января в Сенате США прошли слушания об угрозе использования криптовалют в финансировании незаконных операций.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Новая волна роста курса валюты началась в декабре, когда за несколько недель биткоин подорожал на 40%. По итогам 2020 года курс вырос на 240%.
Аналитики отмечали, что сейчас происходит всплеск интереса к криптовалютам, что толкает их котировки вверх. Подорожание биткоина обусловлено надеждами на становление криптовалют общепринятым средством платежа в будущем. Эксперты прогнозируют, что монета будет расти и дальше.
В JPMorgan прогнозируют, что в долгосрочной перспективе цена биткоина может превысить 146 тысяч долларов. Представители банка отметили, что в будущем криптовалюта будет постепенно вытеснять золото в качестве "защитного актива", а уже в ближайший год ее курс может колебаться в пределах 50-100 тысяч долларов.
Курс биткоина может взлететь до 340 тысяч долларов. Максимальная отметка для криптовалюты – 1,6 млн долларов. Эксперт ChartsBTC прогнозирует, что в случае реализации оптимистического варианта развития событий на рынке биткоин "уйдет" на значительно более высокую величину.