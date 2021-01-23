Биткоин активно распродают, курс обвалился – Reuters

Биткоин за неделю потерял 11%, что является самым большим падением с сентября 2020-го, и закрепился на отметке около 32 тысяч долларов. Инвесторы под угрозой чрезмерной регуляции начали избавляться от криптовалюты.

Об этом говорится в материале Reuters. Это произошло после того, как президент Европейского центрального банка Кристин Лагард призвала к глобальному регулированию биткоина. Помимо этого, есть еще две причины.

Первая имеет краткосрочный характер: многие владельцы испугались скачка цены до 42 тысяч долларов, в котором они увидели признаки "пузыря", и решили избавиться от криптовалюты, пока она вовсе не обесценилась.

Вторая – долгосрочная и связанная с ожиданиями вмешательства регулирующих органов в рынок криптовалют. Так, 21 января в Сенате США прошли слушания об угрозе использования криптовалют в финансировании незаконных операций.

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