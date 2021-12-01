Беларусь готова перекрыть транзит газа и нефти в Европу: Лукашенко перешел к открытым угрозам

Нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко готов остановить транзит газа и нефти из РФ в Европу, если Польша полностью закроет границу. При этом Лукашенко согласен даже на нарушение контрактов на поставки.

"Когда меня будут душить поляки или еще кто-то там, я что, буду смотреть на какие-то контракты?.. Подумайте, как будете энергоносители покупать в России", – сказал Лукашенко в интервью российскому агентству "РИА Новости".

Это уже не первый раз за последнее время, когда Лукашенко обращается к энергетическому шантажу. В начале ноября нелегитимный президент Беларуси заявлял, что может остановить транзит газа в европейские страны по газопроводу "Ямал – Европа" в ответ на новые санкции ЕС. Эту "трубу" использует российский "Газпром".

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Теперь диктатор также сказал, что его интересы направлены на сотрудничество с Россией и Китаем. По его мнению, белорусским гражданам не повредит закрытие границ ЕС.

"Они, поляки, решили закрыть границу с Беларусью. Хорошо, закрывайте. Мы не очень-то часто ездим в Евросоюз. Наш интерес сегодня в России, Китае и на Востоке... А если я закрою?", – спросил Лукашенко.

Пока что Польша закрыла до 1 марта лишь часть переходов на границе с Беларусью в связи с миграционным кризисом. Также запрещается пребывание в 183 населенных пунктах, которые находятся в 3 км от границы с Беларусью. Исключение – местные жители и те, у кого есть специальные пропуска.

Напомним, несмотря на то, что снабжение по газопроводу "Ямал – Европа" действительно важно для некоторых стран Евросоюза, это далеко не единственный транзитный путь для газа. В частности, Россия поставляет газ в ЕС через украинскую ГТС, Турецкий и Южный потоки, а также "Северный поток".

С нефтью похожая ситуация. Нефтепровод "Дружба – один из основных каналов поставки российской нефти в Европу. На него приходится порядка 20% всего объема экспорта России.

Однако южный участок этого нефтепровода проходит не через Беларусь и Польшу, а через Украину, Чехию, Словакию, Венгрию и Хорватию. Соответственно, его Лукашенко перекрыть не может.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр внутренних дел Украины Денис Монастырский объяснил, как будет действовать МВД в случае попытки мигрантов прорвать границу. Учения уже проводятся во всех пяти областях, граничащих с Республикой Беларусь.