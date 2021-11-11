Евросоюз введет новые санкции против Беларуси из-за ситуации с мигрантами

Высокий представитель Евросоюза Жозеп Боррель анонсировал расширение санкций против Беларуси. Причина – "гибридная атака на границах ЕС".

Об этом он заявил на заседании Европарламента 10 ноября, сообщает Европейская служба внешних связей. Рассмотреть вопрос ограничительных мер предлагается на встрече министров иностранных дел 15 ноября.

Высокий представитель ЕС отметил, что группы мигрантов к границе были доставлены вооруженными представителями сил безопасности Беларуси. О чем свидетельствуют соответствующие кадры.

Ответить на это необходимо принятием пятого пакета санкций, которые распространяются на ответственных за миграционный кризис лиц.

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Также Боррель напомнил, что режим незаконно избранного президента Беларуси продолжает репрессии против собственного народа, нарушая права человека.

"Мы думаем над тем, чтобы мобилизовать правовые механизмы Объединенных Наций для того, чтобы разрешить этот новый кризис, созданный режимом Лукашенко", – подчеркнул высокий представитель ЕС.

Напомним, что о подготовке санкций ранее писало агентство Reuters, которое отмечало, что дипломаты намерены поддержать такое решение.

Как сообщал OBOZREVATEL, мигранты пытаются пересечь границу между Польшей и Беларусью. 10 ноября несколько десятков человек смогли прорваться, однако польские пограничники задержали нарушителей.

Польская сторона заявляет, что белорусские пограничники специально свозят людей к границе.