Монастырский о рисках для Украины из-за кризиса с мигрантами: в Кремле будут пытаться использовать ситуацию

Искусственно созданная ситуация с нелегальными мигрантами у границы Польши может быть использована Москвой максимально, чтобы дестабилизировать политическую и социальную ситуацию не только в странах Евросоюза, но и Украине. Именно Кремль может целенаправленно пропустить через территорию нашей страны массовый поток беженцев.

Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский во время выступления парламента. Подобная перспектива должна готовить Украину к возможности введения чрезвычайного положения (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Пока такой необходимости нет, но вероятность для приграничных зон достаточно высока. Миграционный кризис продолжается: во всем мире наконец-то поняли, что эта ситуация создана искусственно и ей руководят спецслужбы страны агрессора Российской Федерации", – указал глава МВД.

Видео дня

Монастырский также добавил, что с начала первых столкновений на белорусско-польской границе, где сосредоточено максимальное число беженцев, пострадали 12 сотрудников пограничной охраны. В дальнейшем риски от подобных спецопераций по предотвращению прорыва беженцев в страны ЕС будет во многом зависеть от реакции НАТО.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что: