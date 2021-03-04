В Украине открыли предзаказы на кроссовер Haval Jolion с выгодой 20 000 грн

Мечтаете о доступных автомобильных инновациях? С 1 марта HAVAL в Украине открывает предварительный заказ интеллектуального кроссовера HAVAL JOLION с выгодой 20 000 грн.* и предлагает сервис персонализированного подбора авто через онлайн-конфигуратор.

Интеллектуальный кроссовер JOLION построен на инновационной высокоинтеллектуальной модульной платформе L.E.M.O.N., независимо разработанной Great Wall Motors, которая благодаря облегченному весу обеспечивает улучшенную маневренность, более высокий уровень безопасности и комфорта, а также усовершенствованную топливную эффективность. HAVAL JOLION (Джолайн) отличается от других эмоциональным дизайном, просторным комфортабельным салоном и инновационным оснащением, которое обеспечивает автономное вождение уровня L2.

В Украине HAVAL JOLION является одним из самых доступных интеллектуальных кроссоверов в классе, ведь стартовая версия Comfort с 1,5.-л. бензиновым двигателем (143 л.с.) и 6МТ предлагается по цене 496 132 грн.** Базовый пакет оснащения включает в себя Auto Hold, ABS + EBD, ESC от Bosch, систему контроля и распределения тяги (TCS), помощь при подъеме (HHC), помощь при спуске (HDC), систему защиты от опрокидывания (RMI), систему экстренного торможения (BA), систему торможения от дополнительного столкновения, систему приоритета педали тормоза (BOS), систему мониторинга давления в шинах (TPMS), задние датчики парковки, круиз-контроль, систему обнаружения усталости водителя, а также поддержку Android Auto и Apple Carplay.

В более высоком исполнении – версии Mid с 1,5-л. бензиновым двигателем и 7DCT, JOLION можно приобрести по цене 548 912 грн.** В данной версии дополнительно добавляются такие опции, как 6 подушек безопасности, камера заднего вида с динамической разметкой и подогрев руля. Версия High по цене 585 858 грн.** дополнительно получает 7-дюймовый экран приборной панели, кожаную обивку сидений, подогрев задних сидений, двухзонный климат-контроль и систему кругового обзора.

В топовой версии Top с 1.5-л. бензиновым двигателем, передним приводом и 7DCT, которая предлагается по цене 617 526 грн.**, HAVAL JOLION можно назвать одним из самых инновационных кроссоверов в своем классе, ведь его интеллектуальное оснащение обеспечивает автономное вождение уровня L2. В Топ-пакете появляются такие опции, как беспроводная зарядка для телефона, проекционный дисплей HUD (опция), автоматическая вспомогательная система при парковке, интеллектуальный адаптивный круиз-контроль (АСС), система помощи при движении в пробке (TJA), система контроля дистанции спереди (FCW), система предупреждения о столкновении и препятствие сзади (RCW), система экстренного торможения при опасном обнаружении пешехода или велосипедиста (AEB-P, AEB-Bicycle), система удержания в центре полосы движения (LCK), мониторинг слепых зон, а также функция интеллектуального уклонения.

Больше информации о JOLION на haval-ukraine.com >>

*Под выгодой 20 000 грн. подразумевается разница в размере 20 000 грн. между регулярной ценой на модель HAVAL JOLION, установленной на день приобретения автомобиля, и специальной ценой на модель HAVAL JOLION, которая действует при условии предварительного заказа автомобиля в производстве и осуществления предоплаты в размере от 30% стоимости автомобиля. Срок поставки автомобиля составляет до 120 дней. Предложение действует с 01.03. по 30.04.2021 года в официальной дилерской сети HAVAL. Перечень и контакты дилерских центров HAVAL Вы найдете по ссылке https://haval-ukraine.com/ua/dealers.html Детали предложения уточняйте у менеджеров в автосалоне.

**Цены указаны по состоянию на 15.02.2021 года. Актуальную цену уточняйте у менеджеров по продаже в автосалоне HAVAL.

L2 (ЭЛЬ 2) – имеется в виду автономное вождение уровня L2