Техосмотр в 2023 году: какие категории авто могут не проходить

Кабинет министров Украины на своем заседании 19 мая принял изменения в правила прохождения технического осмотра транспортных средств. Целью чиновников было уменьшить количество злоупотреблений во время этой процедуры, сделать невозможным получение фальшивого документа. Это должно помешать выходу на улицы наших городов неисправных машин, автобусов и грузовиков.

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Перечень видов транспортных средств, которым придется регулярно проходить ТО, стал достаточно большим. Но, как выяснил OBOZREVATEL, остались и категории, освобожденные от этой процедуры. Их владельцы могут пройти его добровольно.

Категорий таковых только две. К ним относятся:

все автомобили, прицепы и полуприцепы к ним независимо от их срока эксплуатации, если эти транспортные средства не используются для получения прибыли (автотранспорт для личного пользования);

новые легковые автомобили и прицепы, которые используются для коммерческих перевозок, но их срок эксплуатации не превышает 2 лет.

Впрочем, если эти транспортные средства двигаются по магистральным дорогам, им все же придется проходить техосмотр. Это требует статья 35 Закона О дорожном движении, которая регулирует этот вопрос. Она подразумевает регулярный ТО для всех авто, которые пользуются путями этого типа.

Ранее OBOZREVATEL публиковал перечень типов ТС, подлежащих обязательному техосмотру и сведения о его периодичности. А также рассказывал, какие еще нововведения ждут владельцев автотранспорта во время прохождения ТО.

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