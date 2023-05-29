Для кого обязателен техосмотр авто в Украине: полный список

В Украине скоро изменится процедура прохождения техосмотра автотранспорта. Соответствующее постановление было принято 19 мая правительством. Изменения имеют целью сделать процедуру более безопасной и исключить злоупотребления, которые, в частности, делают пассажирские и грузовые перевозки рискованными.

Видео дня

В Министерстве внутренних дел указывают, что перевозчики нередко получают документы о прохождении ТО незаконным путем и выпускают на маршруты неисправные транспортные средства. OBOZREVATEL выяснил, кто и при каких условиях будет вынужден проходить полноценный обзор.

Периодичность прохождения техосмотра прописана в статье 35 закона "О дорожном движении". Она предполагает, что процедуру должны проходить транспортные средства, которые ездят по магистральным дорогам. Форма регистрации собственности при этом не имеет значения.

Согласно обновленным правилам, в 2023 году техосмотр станет обязательным для таких типов транспортных средств:

большие грузовые авто, возрастом старше года – периодичность прохождения ТО для них устанавливается один раз в год;

автобусы, которые находятся в пользовании более двух лет – раз в 6 месяцев;

грузопассажирские автомобили, вес которых составляет до 3,5 тонн, а возраст превысил два года – раз в 2 года;

легковые автомобили, которые используются для работы в такси и имеют возраст более двух лет – раз в год;

колесные тракторы, которые находятся в пользовании более двух лет – раз в 2 года;

специализированный автотранспорт (транспорт для устранения аварий и уборки, автокраны, пожарные автомобили, автомобильные башни, мусоровозы, техническая и медицинская помощь) – раз в год;

колесно-транспортные средства, которые используются для транспортировки опасных, токсичных и легковоспламеняющихся грузов – один раз в год с момента изготовления транспортного средства, а затем каждые 6 месяцев.

Каждое такое транспортное средство должно будет получить электронный протокол о прохождении ТО. Он будет храниться в общегосударственной базе данных.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в Украине изменится процедура прохождения техосмотра авто, и как это должно сделать невозможным злоупотребления при этом.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.