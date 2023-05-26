В Украине изменили порядок техосмотра авто: нововведения

В Украине продолжается реформа, направленная на упорядочение сферы автомобильного транспорта – как частного, так и коммерческого. Так, на очередном заседании Кабинет министров Украины принял изменения в порядок прохождения технического осмотра автотранспорта. Изменения должны сделать процесс более прозрачным.

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Суть обновлений раскрыло на своем сайте Министерство внутренних дел, отвечающее за эту сферу. Все изменения зафиксированы в постановлении Правительства "О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 30 января 2012 г. №137 и от 31 мая 2012 г. №512". Сам процесс прохождения ТО не изменился, но чиновники внесли несколько новшеств, чтобы повысить качество техосмотра и сделать невозможным ряд злоупотреблений.

Согласно документу, в Украине вводится электронная форма протокола проверки. То есть, теперь иметь бумажную копию документа будет не обязательно. Все электронные документы будут храниться в Государственном реестре. А при необходимости владелец автотранспорта сможет получить и саму бумагу. Но напечатать ее можно будет только на специальном бланке, стоимость которого должно будет оплатить субъект хозяйствования. Таким образом, в МВД будут бороться с попытками подделывать протоколы техосмотра, что сейчас являются распространенной проблемой.

Также в Украине вводится видеофиксация процесса обязательного технического контроля транспортных средств. Это означает, что процесс техосмотра будет полностью фиксироваться на видео, а не только на фото как сейчас. Обязанность хранить эти видеоматериалы возложат на организацию, производящую ТО. Материалы будут доступны через ссылки в общегосударственной базе данных. А органы государственной власти, местного самоуправления, физические и юридические лица смогут получить доступ к ним при условии соответствующего обращения.

Цель этого нововведения – сделать невозможным проведение фиктивных проверок технического состояния автотранспорта. В МВД надеются, что это существенно повлияет на усиление безопасности дорожного движения. В частности это должно сделать более надежными маршрутки, автомобили такси и грузовой автотранспорт, которым придется проходить полноценное ТО.

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