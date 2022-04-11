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W Motors представила внедорожник для полиции

Сергей Иванов
Новости
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W Motors представила внедорожник для полиции

Автомобильная компания W Motors из ОАЭ презентовала новый внедорожник, который поступит на службу местной полиции. Основой для новинки послужил флагманский SUV Nissan Armada.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Полиция Дубая получит на вооружение новые патрульные внедорожники от компании W Motors. Новинка получила обозначение Ghiath Smart Patrol. Это второе поколение модели, которая сменила агрегатную основу. Ранее для модели использовалась база американского Chevrolet Tahoe.

Полиция Дубая получит на вооружение новые патрульные внедорожники от компании W Motors
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Новый Ghiath Smart Patrol является существенно переработанной версией самой крупной модели в гамме Nissan – флагманского внедорожника Armada.

16-дюймовый экран системы коммуникации, соединенный с диспетчерской службой полиции
Автомобиль оснащен системой распознавания дорожных знаков и 8 внешних камер наблюдения

В списке оборудования – система кругового обзора с камерой-перископом, 8 внешних камер наблюдения, система распознавания номерных знаков, дрон, а также 16-дюймовый экран системы коммуникации, соединенный с диспетчерской службой полиции. Также автомобиль получил дополнительную светотехнику по периметру кузова, силовые элементы спереди и сзади, систему световой и звуковой сигнализации.

В списке оборудования – система кругового обзора с камерой-перископом
В комплект оборудования внедорожника входит даже дрон

Кроме того, в багажнике предусмотрены отделения для спасательного оборудования и полицейских аксессуаров. В задней части салона оборудовано место для перевозки нарушителей, отделенное от передней части салона защитной перегородкой. Пластиковые задние сидения позволяют легко и быстро осуществлять уборку отсека.

Пластиковые задние сидения позволяют легко и быстро осуществлять уборку отсека

W Motors Ghiath унаследовал от Nissan Armada мощный 405-сильный мотор V8 и полноприводную трансмиссию. В ближайшее время компания обещает представить "гражданскую" версию модели Ghiath.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в ОАЭ полицейские получили партию новых Toyota Land Cruiser 2022 года.

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