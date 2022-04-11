W Motors представила внедорожник для полиции

Автомобильная компания W Motors из ОАЭ презентовала новый внедорожник, который поступит на службу местной полиции. Основой для новинки послужил флагманский SUV Nissan Armada.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Полиция Дубая получит на вооружение новые патрульные внедорожники от компании W Motors. Новинка получила обозначение Ghiath Smart Patrol. Это второе поколение модели, которая сменила агрегатную основу. Ранее для модели использовалась база американского Chevrolet Tahoe.

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Новый Ghiath Smart Patrol является существенно переработанной версией самой крупной модели в гамме Nissan – флагманского внедорожника Armada.

В списке оборудования – система кругового обзора с камерой-перископом, 8 внешних камер наблюдения, система распознавания номерных знаков, дрон, а также 16-дюймовый экран системы коммуникации, соединенный с диспетчерской службой полиции. Также автомобиль получил дополнительную светотехнику по периметру кузова, силовые элементы спереди и сзади, систему световой и звуковой сигнализации.

Кроме того, в багажнике предусмотрены отделения для спасательного оборудования и полицейских аксессуаров. В задней части салона оборудовано место для перевозки нарушителей, отделенное от передней части салона защитной перегородкой. Пластиковые задние сидения позволяют легко и быстро осуществлять уборку отсека.

W Motors Ghiath унаследовал от Nissan Armada мощный 405-сильный мотор V8 и полноприводную трансмиссию. В ближайшее время компания обещает представить "гражданскую" версию модели Ghiath.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в ОАЭ полицейские получили партию новых Toyota Land Cruiser 2022 года.