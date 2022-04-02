Война обвалила украинский рынок новых авто

В прошлом месяце в Украине в условиях военного положения было поставлено на государственный учет всего 546 новых автомобилей. По сравнению с мартом 2021 года реализации легковых машин упали в 16,5 раз.

Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации "Укравтопром". В марте на первую строчку вышла французская компания Renault – за автомобили этого бренда проголосовали 108 отечественных автолюбителей.

На второе место рейтинга вышла японская Toyota, в зачете которой 88 новых автомобилей. С четвертой на третью позицию перебралась чешская Skoda с результатом 37 автомобилей. А четвертое место заняла компания Mitsubishi, реализовавшая 32 кроссовера. Замыкает пятерку марта французский Citroen с результатом 29 автомобилей.

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По итогам марта бестселлером стал компактный Renault Duster. В первый весенний месяц украинские автолюбители поставили на учет 81 кроссовер этой модели.

Всего в первом квартале текущего года украинскую регистрацию получили 11,2 тысяч новых легковых автомобилей, что на 47% меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

Как рассказывал ранее OBOZREVATEL, с 1 апреля растаможка авто для украинцев бесплатна.

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